Avante anuncia 'pacote' de deputados filiados na Alba
Partido expande bancada e peso na base governista
Por Cássio Moreira
O Avante filiou, nesta segunda-feira, 9, em Salvador, três deputados estaduais baianos que disputarão suas reeleições pela legenda na eleição de outubro. Laerte do Vando, Felipe Duarte e Vitor Azevedo passam a integrar os quadros do partido.
Laerte, que foi eleito pelo extinto PSC, incorporado ao Podemos, já havia sinalizado que deixaria o partido com a abertura da janela partidária, tendo o Avante como primeira opção.
"Desde o princípio, quando Ronaldo assumiu, eu já estava decidido a vir para o Avante. Em nenhum momento cogitamos ir para outro partido", destacou o parlamentar, em conversa com a imprensa.
Felipe Duarte, eleito em 2022 pelo PP, foi o primeiro nome a encaminhar sua filiação ao Avante, na contramão dos demais pepistas, que devem se filiar ao PSB de Lídice da Mata.
Já Vitor Azevedo, eleito pelo PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou a ficar sob seu comando no estado pouco antes das eleições, sempre caminhou ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), mesmo fazendo parte da sigla bolsonarista.
“Desde o segundo turno acompanhei o governador Jerônimo Rodrigues e nesses três anos estive com o governo na base. Estou muito feliz hoje de estar integrando esse partido que mais cresce na Bahia”, afirmou o deputado, que tentará a reeleição em outubro.
A filiação dos deputados, que se juntam a Patrick Lopes, coloca o Avante como uma das principais bancadas da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), com quatro cadeiras. O partido, turbinado com o resultado das eleições municipais, quando conquistou mais de 70 prefeituras, expandiu sua influência no arco de alianças do governador Jerônimo.
PSD filia quadros
A janela partidária também iniciou de maneira agitada no PSD do senador Otto Alencar, com as filiações de Bebeto Galvão, ex-vice-prefeito de Ilhéus, e Raimundo Costa (Raimundo da Pesca), que chegou ao partido para tentar a reeleição como deputado federal.
Raimundo, que apoiou a campanha de ACM Neto em 2022, migrou para o bloco de apoio de Jerônimo logo em seguida, migrando também para a base do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo filiado ao Podemos.
A janela partidária está aberta desde o dia 5 de março, fechando no dia 3 de abril.
