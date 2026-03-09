Fim da escala 6x1: Paulo Azi despista sobre ser 'super relator' da proposta

Siga o A TARDE no Google

Deputado Paulo Azi é relator da Proposta na CCJ - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

O deputado federal Paulo Azi (União Brasil-BA) evitou comentar nesta segunda-feira, 9, a possibilidade de assumir também a relatoria da proposta que prevê o fim da escala 6x1, paraalém da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ), e seguir até a votação do texto no plenário.

Questionado pelo portal A TARDE, o parlamentar afirmou que o tema ainda não foi discutido com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

“Isso ainda não foi discutido. Não há esse compromisso com o presidente da Câmara, e eu também não estou pensando nisso neste momento. É uma construção que vai se dar ao longo do tempo”, afirmou.

Nos bastidores, a possibilidade de o União Brasil assumir a relatoria é vista como uma estratégia para ter maior controle sobre o texto em tramitação.

Fim da escala 6x1 é tratada como prioridade no Congresso | Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

A proposta é considerada uma aposta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em ano eleitoral e não é bem vista pelo partido, embora Paulo Azi tenha adotado uma postura moderada sobre o tema.

Próximos passos

Paulo Azi informou ainda que, a partir de terça-feira, 10, a CCJ iniciará uma série de audiências públicas para discutir o fim da escala 6x1.

O primeiro convidado a ser ouvido pelo colegiado será o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

“Estamos iniciando a partir de amanhã uma série de audiências públicas. Vamos ouvir o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, exatamente para entender qual é a proposta que o governo defende e saber da disposição dele em contribuir para a construção de um texto que possa atender a maioria da população brasileira”, afirmou.

A expectativa é que as audiências ocorram ao longo de todo o mês de março, segundo o relator da proposta.