HOME > POLÍTICA
LEGISLATIVO

Fim da escala 6x1: Paulo Azi despista sobre ser 'super relator' da proposta

"Não foi discutido", diz deputado baiano ao A TARDE

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

09/03/2026 - 13:54 h

Deputado Paulo Azi é relator da Proposta na CCJ
Deputado Paulo Azi é relator da Proposta na CCJ

O deputado federal Paulo Azi (União Brasil-BA) evitou comentar nesta segunda-feira, 9, a possibilidade de assumir também a relatoria da proposta que prevê o fim da escala 6x1, paraalém da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ), e seguir até a votação do texto no plenário.

Questionado pelo portal A TARDE, o parlamentar afirmou que o tema ainda não foi discutido com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

“Isso ainda não foi discutido. Não há esse compromisso com o presidente da Câmara, e eu também não estou pensando nisso neste momento. É uma construção que vai se dar ao longo do tempo”, afirmou.

Nos bastidores, a possibilidade de o União Brasil assumir a relatoria é vista como uma estratégia para ter maior controle sobre o texto em tramitação.

Fim da escala 6x1 é tratada como prioridade no Congresso
Fim da escala 6x1 é tratada como prioridade no Congresso | Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

A proposta é considerada uma aposta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em ano eleitoral e não é bem vista pelo partido, embora Paulo Azi tenha adotado uma postura moderada sobre o tema.

Próximos passos

Paulo Azi informou ainda que, a partir de terça-feira, 10, a CCJ iniciará uma série de audiências públicas para discutir o fim da escala 6x1.

O primeiro convidado a ser ouvido pelo colegiado será o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

“Estamos iniciando a partir de amanhã uma série de audiências públicas. Vamos ouvir o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, exatamente para entender qual é a proposta que o governo defende e saber da disposição dele em contribuir para a construção de um texto que possa atender a maioria da população brasileira”, afirmou.

A expectativa é que as audiências ocorram ao longo de todo o mês de março, segundo o relator da proposta.

x