Hugo Motta e César Borges são homenageados em Salvador

Hugo Motta e César Borges durante homenagem no TCM - Foto: Marcos Freitas | Divulgação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), recebeu a medalha de mérito “Deputado Luís Eduardo Magalhães”, durante cerimônia na manhã desta segunda-feira, 9, em evento no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A homenagem, segundo a Corte, ocorreu após à atuação delepara a aprovação da a chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição 302/2017) da Essencialidade, que define os tribunais de contas como órgãos permanentes do Estado brasileiro e essenciais ao controle externo da administração pública.

"Estar aqui na Bahia recebendo essa medalha, é para nós motivo de alegria, de reconhecimento e de certeza que devemos seguir sempre dialogando para fortalecer as instituições públicas do nosso país, para fortalecer aquilo que é importante para que o Brasil possa avançar, principalmente no quesito da transparência, no quesito da boa aplicabilidade dos recursos, porque fazendo isso, estamos cuidando diretamente de quem mais precisa, que é a nossa população", afirmou.

Além de Hugo Motta, também foi agraciado o ex-governador da Bahia, César Borges.

O corregedor do Tribunal, conselheiro Plínio Carneiro Filho, foi o autor da proposta de outorga da horaria ao parlamentar.

Segundo ele, o empenho de Motta "foi essencial para convencer os parlamentares sobre a importância do trabalho dos tribunais de contas e a necessidade de se assegurar independência e segurança para que estas instituições cumpram seu dever constitucional com os cidadãos, de fiscalizar e contribuir para a eficiência da administração pública".

A comenda

A comenda “Medalha de Mérito Luís Eduardo Magalhães” foi criada com o objetivo de notabilizar personalidades que prestaram relevantes serviços ao Poder Legislativo estadual, ao TCM e aos demais órgãos de controle externo.

A medalha recebeu o nome de Luís Eduardo Magalhães em lembrança ao ex-deputado, falecido em 1998, que exerceu, de acordo com o TCM-BA, "espírito democrático e sempre aberto ao diálogo com as forças políticas representativas da sociedade, cargos dos mais importantes na República."