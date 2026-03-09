POLÍTICA
Escala 6x1: Paulo Azi pode se tornar o "super relator" da PEC
Deputado baiano, Paulo Azi (União) foi escolhido como relator da PEC 6x1 na CCJ
Por Yuri Abreu
Siga o A TARDE no Google
O União Brasil quer deter o controle da relatoria da PEC que visa o fim da escala 6x1 até a votação do texto em plenário. Tudo começou após a legenda emplacar o deputado federal Paulo Azi (BA) para relatar a proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Agora, nos bastidores, a legenda articula a manutenção do parlamentar como relator da PEC, tanto na Comissão Especial quanto no plenário da Câmara. Para isso, negociações estão ocorrendo com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).
Leia Também:
A aposta
A situação seria parecida com a do deputado Mendonça Filho (União-PE), que foi relator da PEC da Segurança tanto na CCJ quanto nas outras etapas de tramitação da proposta. Por isso, a aposta da sigla é que o parlamentar baiano será mantido na relatoria, conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.
Conta também a favor de Azi o fato de integrantes do governo Lula (PT) terem avaliado de forma positiva a indicação do parlamentar. Porém, o Palácio do Planalto pretende tentar emplacar um nome mais alinhado à gestão petista nas demais fases.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes