HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Escala 6x1: Paulo Azi pode se tornar o "super relator" da PEC

Deputado baiano, Paulo Azi (União) foi escolhido como relator da PEC 6x1 na CCJ

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

09/03/2026 - 7:32 h

Deputado federal Paulo Azi (União-BA)
Deputado federal Paulo Azi (União-BA) -

O União Brasil quer deter o controle da relatoria da PEC que visa o fim da escala 6x1 até a votação do texto em plenário. Tudo começou após a legenda emplacar o deputado federal Paulo Azi (BA) para relatar a proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Agora, nos bastidores, a legenda articula a manutenção do parlamentar como relator da PEC, tanto na Comissão Especial quanto no plenário da Câmara. Para isso, negociações estão ocorrendo com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Leia Também:

Lula defende fim da escala 6x1 em discurso para eleitorado feminino
Escala 6x1: "Impossível não aprovar", afirma Jorge Solla
Fim da escala 6x1? Supermercado anuncia duas folgas como benefício
Fim da escala 6x1: o que pensam os deputados da Bahia sobre nova jornada

A aposta

A situação seria parecida com a do deputado Mendonça Filho (União-PE), que foi relator da PEC da Segurança tanto na CCJ quanto nas outras etapas de tramitação da proposta. Por isso, a aposta da sigla é que o parlamentar baiano será mantido na relatoria, conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Conta também a favor de Azi o fato de integrantes do governo Lula (PT) terem avaliado de forma positiva a indicação do parlamentar. Porém, o Palácio do Planalto pretende tentar emplacar um nome mais alinhado à gestão petista nas demais fases.

Tags:

Câmara dos Deputados escala 6x1 Paulo Azi pec 6x1 União Brasil

x