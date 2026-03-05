Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Escala 6x1: "Impossível não aprovar", afirma Jorge Solla

"Com a pressão e a cobrança do povo brasileiro, vamos conseguir", afirmou deputado federal

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

05/03/2026 - 8:47 h | Atualizada em 05/03/2026 - 9:06

Deputado federal Jorge Solla (PT-BA)
Deputado federal Jorge Solla (PT-BA) -

O deputado federal Jorge Solla (PT-BA) afirmou, nesta quinta-feira, 5, que o projeto que acaba com a escala 6x1 no Brasil deve ser aprovado na Câmara, mesmo com as críticas da extrema-direita.

O parlamentar falou sobre o assunto após ser questionado, pelo Portal A TARDE, qual seria o próximo tema em destaque entre os congressistas depois da aprovação, pelo Senado, na quarta-feira, 4, do Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia — a matéria já havia passado pela Câmara dos Deputados em fevereiro.

Para o petista, atualmente é "impossível" não admitir a necessidade de aprovação da mudança, que trará, segundo ele, mudanças diretas na vida do trabalhador.

Leia Também:

Fim da escala 6x1? Supermercado anuncia duas folgas como benefício
Fim da escala 6x1: o que pensam os deputados da Bahia sobre nova jornada
Se depender de relator baiano, fim da escala 6x1 avança com folga
Fim da escala 6x1 sob ameaça? Entenda posicionamento do PL e União Brasil no Congresso

Pressão popular

"É a mudança da jornada de trabalho, enfrentando a escala 6x1. O presidente Lula já se posicionou firmemente na defesa de dois dias semanais de folga. Hoje é impossível a gente admitir que não tenhamos essa mudança sendo aprovada. É um dia a mais para o trabalhador poder ficar com sua família, cuidar de seus filhos, quem sabe até voltar a estudar", disse Solla.

"Então, eu tenho certeza de que nós teremos uma grande vitória, mesmo com as resistências. A turma da extrema-direita já se articulou com editoriais nos jornalões, nas revistas de direita [...] Eu tenho certeza de que, com a pressão, com a cobrança do povo brasileiro, nós vamos conseguir aprovar [o fim da escala 6x1]", completou.

Câmara dos Deputados escala 6x1 Jorge Solla

x