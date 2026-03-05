Escala 6x1: "Impossível não aprovar", afirma Jorge Solla

Deputado federal Jorge Solla (PT-BA) - Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

O deputado federal Jorge Solla (PT-BA) afirmou, nesta quinta-feira, 5, que o projeto que acaba com a escala 6x1 no Brasil deve ser aprovado na Câmara, mesmo com as críticas da extrema-direita.

O parlamentar falou sobre o assunto após ser questionado, pelo Portal A TARDE, qual seria o próximo tema em destaque entre os congressistas depois da aprovação, pelo Senado, na quarta-feira, 4, do Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia — a matéria já havia passado pela Câmara dos Deputados em fevereiro.

Para o petista, atualmente é "impossível" não admitir a necessidade de aprovação da mudança, que trará, segundo ele, mudanças diretas na vida do trabalhador.

Pressão popular

"É a mudança da jornada de trabalho, enfrentando a escala 6x1. O presidente Lula já se posicionou firmemente na defesa de dois dias semanais de folga. Hoje é impossível a gente admitir que não tenhamos essa mudança sendo aprovada. É um dia a mais para o trabalhador poder ficar com sua família, cuidar de seus filhos, quem sabe até voltar a estudar", disse Solla.

"Então, eu tenho certeza de que nós teremos uma grande vitória, mesmo com as resistências. A turma da extrema-direita já se articulou com editoriais nos jornalões, nas revistas de direita [...] Eu tenho certeza de que, com a pressão, com a cobrança do povo brasileiro, nós vamos conseguir aprovar [o fim da escala 6x1]", completou.