Conheça a mulher presa por participar de sequestro em shopping

- Foto: Reprodução Redes Sociais

A mulher presa por envolvimento no sequestro de uma idosa e suas duas filhas, ocorrido no estacionamento do Salvador Shopping, foi identificada como Emile Quessia Oliveira da Silva Sena.

Segundo as investigações e como já adiantado pelo Portal A TARDE, ela teria participado da ação criminosa sob ordens do marido. Ele foi idenificado como Pedro Vitor Lima Sena Souza, que já está preso e é apontado como integrante da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) e investigado por tráfico de drogas.

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Em novembro do ano passado, a Justiça da Bahia negou um pedido feito por ela para reaver um celular apreendido com o companheiro durante uma operação policial.



Na decisão, o juiz considerou que o aparelho ainda é relevante para o andamento das investigações. A Polícia Civil apontou que o celular continha grande volume de conversas com indícios de comercialização de drogas, o que justificou a manutenção da apreensão.

A mulher também é investigada por possível colaboração com grupo criminoso. Registros em redes sociais indicam que ela já atuou como tricolíder, função ligada à torcida do Esporte Clube Bahia.

Vítima relata momentos de desespero

Em conversa com o Portal A TARDE, uma das vítimas - que não será identificada por questão de segurança - relatou o momentos de desespero e angústia sofridos por ela, a irmã e mãe.

"Foi uma sensação que não desejo para ningué. Angústia, dor, medo, tudo misturado. Não sabíamos o que iria acontecer com a gente. Quando chegamos no cativeiro, eram cerca de nove pessoas", relatou.

Questionada sobre o valor pago para ser liberada junto com a família, a vítima relatou ainda não saber ao certo. "Ainda não paramos para contabiliza. Nesse momento só queremos descansar e colocar a cabeça no lugar, esquecer desse pesadelo. Depois, vamso ver o valor exato", disse.

Como aconteceu o crime

O sequestro ocorreu na noite de domingo, 15, no estacionamento do Salvador Shopping, localizado no bairro do Caminho das Árvores.

Uma idosa de 77 anos e suas duas filhas foram abordadas por criminosos e obrigadas a entrar em um veículo. As vítimas foram levadas para um imóvel no bairro de Plataforma, onde permaneceram em cativeiro por cerca de 12 horas. As três mulheres foram resgatadas na madrugada segunda-feira, 16.

Durante as buscas, equipes localizaram o carro utilizado na ação, já sem ocupantes. No local, peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram exames para coleta de vestígios. Imagens de câmeras de segurança também estão sendo analisadas para identificar os demais envolvidos.

A suspeita foi autuada por extorsão mediante restrição da liberdade e permanece à disposição da Justiça.

O que diz o shopping

Em nota, o Salvador Shopping informou que foi procurado por um cliente que não conseguiu localizar três familiares com quem havia combinado um encontro no local.

Segundo a administração, após o relato, uma apuração interna foi iniciada e as autoridades foram acionadas imediatamente.

“O shopping permanece colaborando com as investigações e à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos”, informou.

As buscas pelos outros suspeitos continuam.