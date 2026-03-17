Material sexual infantojuvenil: PF investiga Bahia por comércio ilegal

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- Foto: Ilustrativa/Divulgação

A Bahia está sendo alvo de uma investigação da Polícia Federal contra o comércio ilegal de material de abuso sexual infantojuvenil. Agentes estão cumprindo dois mandados em Feira de Santana, no centro-norte baiano, nesta

No total, 17 estados estão sendo investigados, com 33 mandados de busca de apreensão, na ação que visa o combate de crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

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As ações buscam identificar e responsabilizar criminosos que atuam na internet armazenando, compartilhando, produzindo ou comercializando os materiais.

ECA Digital

A operação ocorre no mesmo dia em que entra em vigor a Lei nº 15.211/2025, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital) que estabelece novos mecanismos de proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual.

Entre as medidas previstas na legislação está a Criação do Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente. A estrutura será implementada no âmbito da Polícia Federal para receber comunicações de provedores de internet sobre conteúdos que violem a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas.

"O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção", alerta a PF.