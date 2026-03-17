Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECA DIGITAL

Material sexual infantojuvenil: PF investiga Bahia por comércio ilegal

Operação nacional cumpre dois mandados em Feira de Santana

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

17/03/2026 - 8:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Material sexual infantojuvenil: PF investiga Bahia por comércio ilegal
-

A Bahia está sendo alvo de uma investigação da Polícia Federal contra o comércio ilegal de material de abuso sexual infantojuvenil. Agentes estão cumprindo dois mandados em Feira de Santana, no centro-norte baiano, nesta

No total, 17 estados estão sendo investigados, com 33 mandados de busca de apreensão, na ação que visa o combate de crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As ações buscam identificar e responsabilizar criminosos que atuam na internet armazenando, compartilhando, produzindo ou comercializando os materiais.

Leia Também:

Lauro de Freitas é investigada pela PF por desviar milhões em recursos públicos
Conflitos entre indígenas e produtores rurais levam a prisões no sul da Bahia
Suspeitos de envolvimento na morte de Mãe Bernadete são presos em Simões Filho

ECA Digital

A operação ocorre no mesmo dia em que entra em vigor a Lei nº 15.211/2025, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital) que estabelece novos mecanismos de proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual.

Entre as medidas previstas na legislação está a Criação do Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente. A estrutura será implementada no âmbito da Polícia Federal para receber comunicações de provedores de internet sobre conteúdos que violem a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas.

"O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção", alerta a PF.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ECA Digital material sexual infantojuvenil polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x