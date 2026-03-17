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POLÍCIA

Conflitos entre indígenas e produtores rurais levam a prisões no sul da Bahia

Medida atinge envolvidos em invasões, ataques armados e homicídios

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

17/03/2026 - 7:08 h

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Imagem ilustrativa da imagem Conflitos entre indígenas e produtores rurais levam a prisões no sul da Bahia
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Uma ação conjunta deflagrada na manhã desta terça-feira, 17, no Extremo Sul da Bahia cumpre mandados de prisão e busca contra suspeitos envolvidos em conflitos violentos entre indígenas e produtores rurais, incluindo casos de homicídio, invasões de terra e ataques armados.

Na operação Sombras da Mata II, ordens judiciais são cumpridas contra indígenas envolvidos com invasões de terra, porte ilegal de arma de fogo, homicídios, ameaça, esbulho possessório, cárcere privado, tentativa de homicídio, roubo de veículos, maquinários agrícolas e eletrônicos.

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De acordo com a Polícia Federal. foram emitidos sete mandados de busca e apreensão, cinco mandados de prisão temporárias e dois mandados de prisão domiciliar.

Imagem ilustrativa da imagem Conflitos entre indígenas e produtores rurais levam a prisões no sul da Bahia
| Foto: Alberto Maraux

A ação é realizada pela Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (Polícias Militar, Civil, Técnica e Corpo de Bombeiros Militar) e a Força Nacional.

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A Tekó Porã II, por sua vez, tem a finalidade de cumprir mandados contra elementos armados que atacaram integrantes de uma comunidade indígena. O fato teve como objetivo expulsar os indígenas e desocupar com violência uma propriedade rural. Foram expedidos dois mandados de busca e apreensão.

Todos os mandados foram expedidos pela Vara Federal e Criminal da Subseção Judiciária da cidade baiana de Teixeira de Freitas.

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Tags:

Conflitos Indígenas invasão de terra produtores rurais

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