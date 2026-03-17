Conflitos entre indígenas e produtores rurais levam a prisões no sul da Bahia

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Alberto Maraux

Uma ação conjunta deflagrada na manhã desta terça-feira, 17, no Extremo Sul da Bahia cumpre mandados de prisão e busca contra suspeitos envolvidos em conflitos violentos entre indígenas e produtores rurais, incluindo casos de homicídio, invasões de terra e ataques armados.

Na operação Sombras da Mata II, ordens judiciais são cumpridas contra indígenas envolvidos com invasões de terra, porte ilegal de arma de fogo, homicídios, ameaça, esbulho possessório, cárcere privado, tentativa de homicídio, roubo de veículos, maquinários agrícolas e eletrônicos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Federal. foram emitidos sete mandados de busca e apreensão, cinco mandados de prisão temporárias e dois mandados de prisão domiciliar.

| Foto: Alberto Maraux

A ação é realizada pela Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (Polícias Militar, Civil, Técnica e Corpo de Bombeiros Militar) e a Força Nacional.

A Tekó Porã II, por sua vez, tem a finalidade de cumprir mandados contra elementos armados que atacaram integrantes de uma comunidade indígena. O fato teve como objetivo expulsar os indígenas e desocupar com violência uma propriedade rural. Foram expedidos dois mandados de busca e apreensão.

Todos os mandados foram expedidos pela Vara Federal e Criminal da Subseção Judiciária da cidade baiana de Teixeira de Freitas.