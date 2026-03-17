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OPERAÇÃO NOTA CONCEITA

Lauro de Freitas é investigada pela PF por desviar milhões em recursos públicos

Prefeitura teria cometido uma fraude licitatória, em favorecimento de uma empresa, cujo valor recebido foi superfaturado

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

17/03/2026 - 7:48 h

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Imagem ilustrativa da imagem Lauro de Freitas é investigada pela PF por desviar milhões em recursos públicos
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A Prefeitura de Lauro de Feitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), está sendo investigada por uma fraude licitatória e desvio milionário de recursos públicos. O órgão é alvo da Operação Nota Conceita, deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta terça-feira, 17, em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU).

A investigação apura a contratação de uma empresa especializada no fornecimento de solução integrada para o ensino fundamental na modalidade à distância (EAD). No contrato, está o fornecimento de 21.300 mil tablets, destinados à rede municipal de educação, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação (Semed) da prefeitura.

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O contrato nº 219/2020 foi assinado em 21 de dezembro de 2020 e tinha o prazo original de quatro meses. No entanto, esse período foi prorrogado e executado até 21 de agosto de 2022, quase dois anos depois.

O que diz a investigação?

A apuração mostra que o processo de licitação foi estruturado para impedir a livre concorrência, favorecendo a vitóiria da empresa, através da inclusão indevida de tablets.O esquema visava majorar a compra dos equipamentos eletrônicos, mediante preços superiores aos de mercado.

Além disso, as investigações apontam que o certame foi instruído com documentos falsos em todas as etapas, bem como na própria execução contratual.

A empresa vencedora do certame é sediada em Salvador, mas a execução dos serviços foi feita uma empresa com sede no estado de Santa Catarina. Na ocasião, Lauro de Freitas pagou cerca de R$ 16,4 milhões, o que aponta o superfaturamento.

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Entenda a ação

Durante a Operação Nota Conceita, os agentes federais cumpriram nesta terça-feira, 17, seis mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens, um montante equivalente de até R$ 26.507.978,15 por envolvido.

No total, foram cumpridos dois mandados em Lauro de Freitas quatro em Salvador, ambos expedidos pela Justiça Federal.

A ação contou com a participação de 25 policiais federais e membros da Controladora Geral da União.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude em licitação, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Procurada, a prefeitura de Lauro de Freitas ainda não retornou ao pedido de posicionamento da reportagem.

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Tags:

Educação Lauro de Freitas polícia federal recursos públicos

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