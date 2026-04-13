Caso Mãe Bernadete: reús pelo assassinato vão a júri nesta segunda-feira

Mãe Bernadete foi assassinada com 25 tiros - Foto: Reprodução Redes Sociais

Quase três anos após o crime que abalou a Bahia e repercutiu em todo o Brasil, dois homens denunciados pelo Ministério Público estadual pelo assassinato da ialorixá e líder do Quilombo Pitanga dos Palmares, Maria Bernadete Pacífico Moreira, a Mãe Bernadete, vão a júri popular nesta segunda-feira, 13.

A audiência será realizada em Salvador, no Fórum Ruy Barbosa. A sessão de julgamento de Arielson da Conceição Santos e Marílio dos Santos, que estava inicialmente prevista para o fim de fevereiro, foi adiada para esta data a pedido da defesa.

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Segundo o Ministério Público da Bahia, os réus respondem por homicídio qualificado, cometido por motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso restrito. Arielson também responderá pelo crime de roubo.

Outras três pessoas denunciadas pelo MP baiano, Josevan Dionísio dos Santos, Sérgio Ferreira de Jesus e Ydney Carlos dos Santos de Jesus, este último apontado como mandante do crime, ainda não têm data definida para julgamento.

Relembre o crim e

Mãe Bernadete foi assassinada no dia 17 de agosto de 2023, na sede da associação quilombola, na comunidade de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Ela foi atingida por 25 disparos em diversas partes do corpo, dentro da própria residência.

No momento da execução, três netos da líder, de 12, 13 e 18 anos, estavam na casa. A brutalidade da cena e o fato de o crime ter ocorrido no espaço que simbolizava resistência e proteção da comunidade ampliaram a indignação pública.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, no âmbito da “Operação Pacific”, com apoio do Gaeco do Ministério Público e da 7ª Promotoria de Justiça de Simões Filho, a motivação do assassinato estaria ligada à postura firme de Mãe Bernadete contra a expansão do tráfico de drogas dentro do quilombo