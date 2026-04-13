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SALVADOR

Show de Guns N' Roses terá operação especial de metrô em Salvador

Concerto vai acontecer nesta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova

Gustavo Zambianco
Por

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Show do Guns N' Roses
Show do Guns N' Roses -

O público que vai curtir o show do Guns N' Roses que acontece nesta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova será auxiliado por uma operação especial no metrô de Salvador.

Em nota, o Metrô Bahia informa que a Estação Campo da Pólvora, que é a mais próxima de onde o evento vai acontecer, terá o horário de funcionamento estendido para até 1h exclusivamente para embarque.

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As demais estações ficarão disponíveis somente para desembarque.

Outras mudanças

Além do horário estendido para o funcionamento da Estação Campo da Pólvora, a concessionária ainda confirmou:

  • Aumento na oferta de trens;
  • Reforço no atendimento;
  • Reforço na segurança.

Programe o deslocamento com antecedência

A concessionária ainda orienta que os clientes programem seus deslocamentos com antecedência, principalmente na saída do evento.

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Compra de passagens

O pagamento das passagens podem ser feitos diretamente na catraca com dispositivos que aceitem o pagamento por aproximação, como:

  • cartões de crédito;
  • débito;
  • celular (com tecnologia NFC);
  • smartwatches;
  • pulseiras de pagamento;
  • QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca.

Cartão de integração

Pessoas que fazem uso do Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de pagar das seguintes formas:

  • App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store);
  • Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi.

O valor atual da passagem do metrô é de R$ 4,10.

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Tags:

Guns N' Roses metrô Salvador

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