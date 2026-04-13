Show de Guns N' Roses terá operação especial de metrô em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Show do Guns N' Roses - Foto: Divulgação

O público que vai curtir o show do Guns N' Roses que acontece nesta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova será auxiliado por uma operação especial no metrô de Salvador.

Em nota, o Metrô Bahia informa que a Estação Campo da Pólvora, que é a mais próxima de onde o evento vai acontecer, terá o horário de funcionamento estendido para até 1h exclusivamente para embarque.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As demais estações ficarão disponíveis somente para desembarque.

Outras mudanças

Além do horário estendido para o funcionamento da Estação Campo da Pólvora, a concessionária ainda confirmou:

Aumento na oferta de trens;

Reforço no atendimento;

Reforço na segurança.

Programe o deslocamento com antecedência

A concessionária ainda orienta que os clientes programem seus deslocamentos com antecedência, principalmente na saída do evento.

Compra de passagens

O pagamento das passagens podem ser feitos diretamente na catraca com dispositivos que aceitem o pagamento por aproximação, como:

cartões de crédito;

débito;

celular (com tecnologia NFC);

smartwatches;

pulseiras de pagamento;

QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca.

Cartão de integração

Pessoas que fazem uso do Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de pagar das seguintes formas:

App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store);

Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi.

O valor atual da passagem do metrô é de R$ 4,10.