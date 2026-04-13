SALVADOR
Show de Guns N' Roses terá operação especial de metrô em Salvador
Concerto vai acontecer nesta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova
O público que vai curtir o show do Guns N' Roses que acontece nesta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova será auxiliado por uma operação especial no metrô de Salvador.
Em nota, o Metrô Bahia informa que a Estação Campo da Pólvora, que é a mais próxima de onde o evento vai acontecer, terá o horário de funcionamento estendido para até 1h exclusivamente para embarque.
As demais estações ficarão disponíveis somente para desembarque.
Outras mudanças
Além do horário estendido para o funcionamento da Estação Campo da Pólvora, a concessionária ainda confirmou:
- Aumento na oferta de trens;
- Reforço no atendimento;
- Reforço na segurança.
Programe o deslocamento com antecedência
A concessionária ainda orienta que os clientes programem seus deslocamentos com antecedência, principalmente na saída do evento.
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Compra de passagens
O pagamento das passagens podem ser feitos diretamente na catraca com dispositivos que aceitem o pagamento por aproximação, como:
- cartões de crédito;
- débito;
- celular (com tecnologia NFC);
- smartwatches;
- pulseiras de pagamento;
- QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca.
Cartão de integração
Pessoas que fazem uso do Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de pagar das seguintes formas:
- App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store);
- Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi.
O valor atual da passagem do metrô é de R$ 4,10.
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