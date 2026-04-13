SALVADOR
Pessoas com autismo têm emissão de credencial gratuita em Salvador
O atendimento acontece no Salvador Shopping, como parte das atividades do Abril Azul
A Transalvador inicia, a partir desta segunda-feira, 13, uma ação especial para a emissão de credenciais de estacionamento destinadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O atendimento acontece no Salvador Shopping, como parte das atividades do Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo.
A iniciativa segue até a próxima sexta-feira, 17, no Espaço Acolher (Piso L2). O objetivo é facilitar o acesso das famílias a esse direito, garantindo o uso de vagas preferenciais em toda a capital baiana.
Documentação necessária
Para obter o documento, os interessados devem apresentar a documentação completa no local. No caso de crianças, é necessário levar RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Salvador (no nome dos pais) e relatório médico atualizado contendo o CID, assinatura e CRM do profissional.
Para adultos, os documentos exigidos são o RG e CPF (ou CNH), comprovante de residência no município e o relatório médico com as mesmas especificações.
Espaço de Acolhimento
A ação reforça a programação do centro de compras para o Abril Azul, utilizando o Espaço Acolher como ponto de suporte e orientação ao público. O serviço de cadastramento é totalmente gratuito e ocorre no turno da tarde.
Serviço
- O quê: Emissão de credencial de estacionamento para público TEA
- Onde: Espaço Acolher, Piso L2 – Salvador Shopping
- Quando: 13 a 17 de abril de 2026
- Horário: Segunda a sexta, das 13h às 17h
- Custo: Gratuito
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