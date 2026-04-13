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SALVADOR

Pessoas com autismo têm emissão de credencial gratuita em Salvador

O atendimento acontece no Salvador Shopping, como parte das atividades do Abril Azul

Brenda Lua Ferreira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Pessoas com autismo têm emissão de credencial gratuita em Salvador
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A Transalvador inicia, a partir desta segunda-feira, 13, uma ação especial para a emissão de credenciais de estacionamento destinadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O atendimento acontece no Salvador Shopping, como parte das atividades do Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo.

A iniciativa segue até a próxima sexta-feira, 17, no Espaço Acolher (Piso L2). O objetivo é facilitar o acesso das famílias a esse direito, garantindo o uso de vagas preferenciais em toda a capital baiana.

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Documentação necessária

Para obter o documento, os interessados devem apresentar a documentação completa no local. No caso de crianças, é necessário levar RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Salvador (no nome dos pais) e relatório médico atualizado contendo o CID, assinatura e CRM do profissional.

Para adultos, os documentos exigidos são o RG e CPF (ou CNH), comprovante de residência no município e o relatório médico com as mesmas especificações.

Espaço de Acolhimento

A ação reforça a programação do centro de compras para o Abril Azul, utilizando o Espaço Acolher como ponto de suporte e orientação ao público. O serviço de cadastramento é totalmente gratuito e ocorre no turno da tarde.

Serviço

  • O quê: Emissão de credencial de estacionamento para público TEA
  • Onde: Espaço Acolher, Piso L2 – Salvador Shopping
  • Quando: 13 a 17 de abril de 2026
  • Horário: Segunda a sexta, das 13h às 17h
  • Custo: Gratuito

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Tags:

Abril Azul Acessibilidade credencial de estacionamento Salvador Shopping TEA Transtorno do Espectro Autista

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