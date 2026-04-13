Furto de cabos afeta iluminação e gera rombo milionário em Salvador

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Mais de 7 mil metros de cabos foram levados - Foto: Divulgação

Salvador registrou o furto de aproximadamente 300 metros de cabos e 22 luminárias na região do Dique do Tororó durante o final de semana. A ação criminosa comprometeu o funcionamento do sistema de iluminação pública.

Dados da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip) apontam que, entre janeiro de 2025 e março de 2026, foram registradas 62 ocorrências de furtos e vandalismo somente no Dique do Tororó e no seu entorno.

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No período, mais de 7 mil metros de cabos foram levados e ao menos 63 luminárias foram furtadas ou danificadas.

O Viaduto Rômulo Almeida, importante equipamento que conecta o Vale dos Barris, a Avenida Vasco da Gama e o Dique do Tororó, também tem sido alvo recorrente de vandalismo e depredação, ampliando os danos à infraestrutura de iluminação.

Rombo milionário

Segundo a prefeitura, somente em 2025, foram gastos cerca de R$ 5 milhões na reposição de materiais furtados ou vandalizados em diversas regiões da cidade, o que evidencia o prejuízo financeiro dessas ações.

Para mitigar as ações criminosas, a Dsip informou que foi solicitada a confecção de suportes antifurto para as luminárias do Dique, medida considerada necessária para viabilizar a reposição dos equipamentos com mais segurança e durabilidade.

A população pode colaborar denunciando práticas suspeitas e solicitando a manutenção dos serviços. Em casos de apagões, é possível registrar pedidos por meio do portal Fala Salvador, pelo telefone 156 ou através do site Salvador Digital.