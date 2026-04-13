Projeto alfabetiza e dá letramento digital grátis a idosos em Salvador

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Ilustrativa - Foto: Secom Acre

Um projeto gratuito está com vagas abertas para alfabetização e letramento digital para idosos em Salvador. O Universidade Aberta Pessoa Idosa (Unapi), da Universidade Federal da Bahia (Ufba) contempla pessoas acima de 60 anos.

As aulas acontecem às segundas e quartas, das 13h às 16h, no Pavilhão de Aulas do Canela (PAC).

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A iniciativa visa promover a inclusão social, autonomia e cidadania, capacitando os beneficiários a escrever e interpretar o mundo no contexto físico e digital. Desta forma, as ações combatem o isolamento, fortalecem a autoestima e estimulam a cognição.

Como realizar a inscrição?

Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de abril, das 8h às 11h, no Pavilhão de Aulas do Canela.

Para se inscrever, os candidatos precisam apresentar os seguintes documentos: