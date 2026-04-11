RENEGOCIAÇÃO
Lula quer incluir dívidas do Fies em pacote 'anti-inadimplência'
Cerca de 160 mil estudantes estão com parcelas em atraso no FIES, o que representa R$ 1,8 bilhão em dívidas
Estudantes que estão com pagamentos atrasados do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) podem ser incluídos no pacote de medidas de renegociação de dívidas do Governo Federal. O anúncio foi feito na sexta-feira, 10, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não detalhou como esse processo será conduzido.
"Nós estamos com um problema porque está aumentando o endividamento do Fies. E nós vamos ter que incluir os alunos na nossa negociação de endividamento porque a gente não pode tirar o sonho de um jovem que está devendo para o seu curso universitário”, disse o petista.
Cerca de 160 mil estudantes estão com parcelas em atraso no FIES, o que representa R$ 1,8 bilhão em dívidas, de acordo com dados do Ministério da Educação (MEC).
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Segundo Lula, a medida está em estudo e pode ser lançada pelo governo nos próximos dias. Ainda assim, o governo define que a prioridade do programa é alcançar pessoas de baixa renda e pequenas empresas.
Para isso, o governo deve alinhar a renegociação de dívidas de até um ano com os bancos, além da troca de débitos muito caros por linhas mais baratas com a garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO).
Outras ações do governo
Além do pacote para combater o endividamento, o Governo Federal discute também o lançamento de novas linhas de crédito e financiamento com juros abaixo do mercado para motoristas de aplicativo, taxistas e caminhoneiros renovarem a frota. A avaliação é que esses grupos têm resistência ao petista, de forma que o governo busca aumentar a aprovação entre eles.
No entanto, oMinistério da Fazenda considera que o foco da Pasta está em viabilizar as medidas de redução do endividamento das famílias, deixando outras ações em segundo plano neste momento.
Outra aposta está na liberação de cerca de R$ 7 bilhões que a Caixa Econômica Federal reteve a mais do dinheiro do FGTS como garantia da antecipação do saque aniversário.
A Fazenda e o Ministério do Trabalho ainda estudam a liberação de até R$ 10 bilhões para a quitação de dívidas altas ou impagáveis como aquelas acumuladas pelos juros do rotativo do cartão de crédito.
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