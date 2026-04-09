Sem etanol? Motoristas de Salvador reclamam de escassez do combustível

- Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A população de Salvador tem sido afetada nos últimos dias por uma escassez de etanol nos postos de abastecimento. A situação pode ser encarada como mais um dos efeitos da crise dos combustíveis, gerada a partir dos conflitos entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, no Oriente Médio, iniciados no final de fevereiro.

Em conversa com o portal A TARDE, uma fonte afirmou que visitou diversos postos de diferentes bandeiras e localidades da capital baiana, e que nenhuma das unidades contava com etanol. Segundo ele, o problema foi percebido por diversos outros motoristas em Salvador.

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Em conversa com o frentista, que preferiu não de identificar, de um dos postos em questão ele informou que havia sido orientado pelo chefe a oferecer apenas gasolina para os veículos.

“Eles tiraram o álcool do posto para obrigar o pessoal a botar gasolina porque ninguém estava colocando gasolina”, disse a fonte. Ainda segundo ele, a escassez de etanol nos postos pode estar relacionada a um “cartel”, que acontece quando os postos se unem para manipular a oferta e, consequentemente, os preços dos produtos.

Procurado pelo portal A TARDE, o Sindicombustíveis Bahia não se pronunciou.

Peso no bolso

De acordo com a fonte, ele tem evitado encher o tanque de combustível com gasolina por conta da alta dos preços, o que também tem obrigado ele a rodar menos.

A preferência pelo etanol parece estar ligada diretamente ao preço nas bombas. Em Salvador, o litro do etanol custa cerca de R$ 5,10, enquanto o litro de gasolina está em torno de R$ 7,20.

A depender do modelo do carro, encher o tanque com gasolina pode custar mais de R$ 300 reais.