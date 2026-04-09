Google Maps: atualização traz recursos que vão te salvar em Salvador

Google Maps no display de um carro - Foto: Divulgação | Google

Mudar de faixa na Paralela ou encontrar o SAC mais vazio no Subúrbio está prestes a ficar mais fácil. O Google Maps iniciou a liberação global de sua maior atualização em 10 anos, trazendo ferramentas de inteligência artificial que prometem revolucionar o trânsito em Salvador.

Embora as funcionalidades estejam sendo liberadas gradualmente, os novos recursos de navegação imersiva e busca conversacional já mostram como será a rotina tecnológica do soteropolitano nos próximos meses. Entenda o que muda e como se preparar.



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Entre as novidades estão a inclusão de funcionalidades baseadas em inteligência artificial, incluindo o “Ask Maps”, ferramenta que permite ao usuário fazer perguntas mais complexas diretamente no aplicativo.

Além das buscas com inteligência artificial, o aplicativo também terá mudanças na visualização das rotas. Um dos novos recursos permite que alguns edifícios apareçam de forma transparente no mapa, facilitando a visualização do trajeto e ajudando motoristas a antecipar curvas e mudanças de direção.

De acordo com Miriam Daniel, vice-presidente de Maps no Google, a atualização busca tornar o aplicativo mais personalizado e funcional para quem utiliza a ferramenta no dia a dia.

Entenda as mudanças

Ask Maps: o assistente que entende o "baianês"

O novo recurso permite que usuários façam consultas mais específicas, como procurar uma quadra de tênis com iluminação ou um salão especializado em determinado tipo de cabelo.

Em Salvador, por exemplo, é possível perguntar “qual unidade de saúde aberta agora no Subúrbio tem estacionamento fácil?” ao invés de fazer a busca somente por um “hospital”.

As respostas são geradas a partir de avaliações, fotos e informações disponíveis na plataforma. De acordo com o Google, o sistema combina dados da atividade e das buscas do próprio usuário com informações de mais de 300 milhões de locais cadastrados e 500 milhões de avaliadores.

Navegação imersiva

A funcionalidade utiliza 3D realista para mostrar o trajeto, o que diminui a probabilidade de erros por parte do usuário durante a navegação. Na prática, a atualização permitiu que o aplicativo mostre canteiros, semáforos e prédios com precisão fotográfica (tecnologia NeRF).

| Foto: Divulgação | Google

| Foto: Divulgação | Google

Além disso, é possível utilizar o recurso “deslizador de tempo”, que mostra como estará determinada região em um horário específico. É possível, por exemplo, acompanhar a previsão do trânsito na Avenida Paralela durante horários de pico.

Lens no Maps: veja “através das paredes”

O aplicativo também implementou uma funcionalidade que permite ao usuário utilizar Realidade Aumentada. Ao tocar no ícone da câmera na busca, o Maps sobrepõe setas gigantes e ícones no mundo real, mostrando exatamente para onde caminhar.

| Foto: Divulgação | Google

Na prática, é possível achar a entrada de estabelecimentos ou ir até locais enquanto é guiado pelo aplicativo .

Integração com transportes e obras

A partir da atualização, o aplicativo também se tornou capaz de monitorar obras e intervenções pela cidade. O recurso pode ajudar o usuário da capital baiana a verificar, por exemplo, as interdições temporárias para obras do VLT ou a manutenção na Avenida Octávio Mangabeira.

Quando a atualização chega ao Brasil?

Apesar da alta expectativa pelas novas funcionalidades, a atualização ainda não tem uma data oficial de lançamento no Brasil. Contudo, é esperado que o recurso chegue ao país nas próximas semanas ou meses, seguindo o padrão de liberações anteriores da empresa.

Os novos recursos foram liberados inicialmente nos Estados Unidos e na Índia para Android e iOS.