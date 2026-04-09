Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Celular com "tela de papel" promete 7 dias de bateria por R$ 1.025

Dispositivo foca em usuários que buscam eficiência e preço acessível

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

09/04/2026 - 16:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O modelo simula a textura do papel para reduzir o cansaço dos olhos
O modelo simula a textura do papel para reduzir o cansaço dos olhos -

O novo TCL NXTPAPER 70 Pro chegou ao mercado com uma proposta agressiva de autonomia e conforto visual. O aparelho promete até uma semana longe das tomadas e custa cerca de R$ 1.025 (US$ 200).

O modelo aposta na tecnologia NXTPAPER, que simula a textura do papel para reduzir o cansaço dos olhos. Com hardware otimizado, o dispositivo foca em usuários que buscam eficiência e preço acessível.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Tecnologia de tela reduz reflexos e poupa energia

O diferencial do aparelho é o display de 6,9 polegadas com resolução Full HD+. Mesmo sendo uma tela LCD, ela mantém a taxa de atualização de 120 Hz, garantindo fluidez sem as cintilações comuns de telas tradicionais.

Essa tecnologia, além de facilitar a leitura sob o sol, é um dos pilares para a economia drástica de energia. A experiência visual assemelha-se a de um e-reader, mas com o desempenho de um smartphone moderno.

Bateria de longa duração desafia padrões atuais

Equipado com uma bateria de 5.200 mAh, o TCL NXTPAPER 70 Pro alcança números que lembram celulares antigos. O segredo está no processador MediaTek Dimensity 7300, projetado especificamente para alta eficiência energética.

Leia Também:

WhatsApp e Instagram caíram? Aplicativos da Meta registram instabilidade nesta quarta
Intel fecha acordo com Elon Musk na produção de chips para a Tesla

Com uso moderado, o hardware otimizado permite que o usuário passe até sete dias sem recarregar. A proposta não é competir com modelos premium, mas oferecer uma alternativa funcional para quem prioriza durabilidade.

Especificações técnicas e custo-benefício

O smartphone entrega um conjunto equilibrado para sua faixa de preço. Além dos 8 GB de memória RAM, o dispositivo conta com um sistema de câmeras versátil e amplo armazenamento expansível.

  • Câmera principal: 50 MP
  • Ultrawide: 8 MP
  • Câmera frontal: 32 MP
  • Expansão: Suporte para cartão microSD de até 2 TB

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celular tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O modelo simula a textura do papel para reduzir o cansaço dos olhos
Play

Casas feitas por impressora 3D podem transformar o mercado de trabalho

O modelo simula a textura do papel para reduzir o cansaço dos olhos
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

O modelo simula a textura do papel para reduzir o cansaço dos olhos
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

O modelo simula a textura do papel para reduzir o cansaço dos olhos
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

x