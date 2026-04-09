Celular com "tela de papel" promete 7 dias de bateria por R$ 1.025

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O modelo simula a textura do papel para reduzir o cansaço dos olhos - Foto: Divulgação | TCL

O novo TCL NXTPAPER 70 Pro chegou ao mercado com uma proposta agressiva de autonomia e conforto visual. O aparelho promete até uma semana longe das tomadas e custa cerca de R$ 1.025 (US$ 200).

O modelo aposta na tecnologia NXTPAPER, que simula a textura do papel para reduzir o cansaço dos olhos. Com hardware otimizado, o dispositivo foca em usuários que buscam eficiência e preço acessível.

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Tecnologia de tela reduz reflexos e poupa energia

O diferencial do aparelho é o display de 6,9 polegadas com resolução Full HD+. Mesmo sendo uma tela LCD, ela mantém a taxa de atualização de 120 Hz, garantindo fluidez sem as cintilações comuns de telas tradicionais.

Essa tecnologia, além de facilitar a leitura sob o sol, é um dos pilares para a economia drástica de energia. A experiência visual assemelha-se a de um e-reader, mas com o desempenho de um smartphone moderno.

Bateria de longa duração desafia padrões atuais

Equipado com uma bateria de 5.200 mAh, o TCL NXTPAPER 70 Pro alcança números que lembram celulares antigos. O segredo está no processador MediaTek Dimensity 7300, projetado especificamente para alta eficiência energética.

Com uso moderado, o hardware otimizado permite que o usuário passe até sete dias sem recarregar. A proposta não é competir com modelos premium, mas oferecer uma alternativa funcional para quem prioriza durabilidade.

Especificações técnicas e custo-benefício

O smartphone entrega um conjunto equilibrado para sua faixa de preço. Além dos 8 GB de memória RAM, o dispositivo conta com um sistema de câmeras versátil e amplo armazenamento expansível.