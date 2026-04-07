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PROJETO TERAFAB

Intel fecha acordo com Elon Musk na produção de chips para a Tesla

Diferentemente de seus principais concorrentes americanos, a Intel conta com capacidade industrial para fabricar chips

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

07/04/2026 - 23:03 h

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Lip-Bu Tan, o CEO da Intel, e Elon Musk em um aperto de mãos
Lip-Bu Tan, o CEO da Intel, e Elon Musk em um aperto de mãos -

A Intel, gigante do setor tecnológico, vai colaborar com o Elon Musk em um projeto para fabricar chips para automóveis e robôs da Tesla, empresa do bilionário, assim como para centros de dados na Terra e no espaço. O empresário apresentou o conceito, denominado Terafab, no fim de março, mas não mencionou a participação de algum sócio.

No entanto, a Intel afirmou nesta terça-feira, 7, no X (antigo Twitter) que está “orgulhosa de se juntar ao projeto Terafab com SpaceX, xAI e Tesla para melhorar a tecnologia” de fabricação de aperfeiçoamento. Na foto que acompanha o comunicado aparecem Elon Musk e Lip-Bu Tan, o CEO da Intel, em um aperto de mãos.

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Diferentemente de seus principais concorrentes americanos – Nvidia, Broadcom e AMD – que terceirizam a produção de seus chips, a Intel conta com capacidade industrial para fabricar a tecnologia.

“Nossa capacidade para desenhar, fabricar e comercializar chips de muito alto rendimento em escala industrial permitirá à Terafab alcançar mais rapidamente o seu objetivo de produção o equivalente a um terawatt anual de potência computacional para transferências de IA e a robótica”, declarou a Intel no comunicado.

Entenda o “Terafab"

Os chips da Terafab são destinados ao software de condução independente da Tesla, ao software que irá interagir com os robôs humanoides Optimus desenvolvidos pela Tesla e também ao funcionamento de centros de dados.

Atualmente, a SpaceX trabalha no lançamento de centros de dados espaciais em órbita, o que aumentaria significativamente os recursos para o armazenamento de dados, bem como para o desenvolvimento e o uso da IA.

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Durante a apresentação do projeto, Elon Musk estimou que a potência de processamento dos centros de dados no espaço pode chegar a ser entre cinco e dez vezes maior que a de todos os centros instalados na Terra.

Para o bilionário, o lançamento da Terafab surge da observação de que a indústria atual não pode atender à demanda de prazo médio de chips de IA.

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