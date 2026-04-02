TECNOLOGIA
Fim do iPhone preto? Entenda suposta decisão da Apple
Empresa não oferece a cor pelo segundo ano consecutivo
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A Apple não deve oferecer opções de cores pretas e cinzas para os novos modelos iPhone 18 Pro e Pro Max pelo segundo ano consecutivo. A informação foi divulgada pelo perfil Instant Digital, conhecido por acertar previsões relacionadas à marca.
Mesmo com a possível ausência da cor preta, rumores indicam que a empresa pode estar testando um novo tom: o vermelho intenso, previsto para 2026.
Além disso, versões em roxo e marrom também são apontadas como possíveis variantes dentro da mesma proposta de cor.
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Outro ponto em discussão é uma mudança no design traseiro dos aparelhos. A expectativa é de que a Apple reduza a diferença de tonalidade entre o vidro do módulo de câmeras e a moldura de alumínio, buscando um visual mais monocromático e uniforme.
Sobre o iPhone 18
Ainda não lançado, o iPhone 18 deve trazer avanços significativos em desempenho. As previsões indicam que o novo modelo poderá ser cerca de 15% mais rápido e até 30% mais eficiente em comparação com a linha do iPhone 17.
O lançamento do dispositivo está previsto para setembro de 2026.
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