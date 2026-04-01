MUNDO
NASA investiga falha em foguete da Artemis II às vésperas de missão lunar
Investigação envolve sistema que supervisiona o voo e evita riscos após a decolagem
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
A NASA informou que abriu uma investigação após identificar uma possível falha ainda não detalhada no sistema de segurança do Sistema de Lançamento Espacial (SLS). O problema envolve o chamado “alcance”, mecanismo responsável por monitorar as condições do voo e garantir a segurança desde a decolagem.
Esse sistema inclui o dispositivo de terminação de voo — uma espécie de protocolo de emergência projetado para destruir o foguete caso ele apresente falhas graves e saia da trajetória considerada segura.
Missão e objetivos do voo
A missão prevista deve se estender por aproximadamente dez dias e tem como principal meta levar a tripulação a uma órbita ao redor da face oculta da Lua.
Leia Também:
Nos primeiros momentos após o lançamento, os astronautas concentram esforços na checagem completa dos sistemas da Orion, além de realizar um teste de alinhamento ainda nas proximidades da Terra.
Rota planejada
A viagem até a Lua deve durar cerca de quatro dias. No ponto mais distante, a nave deve ultrapassar o satélite natural em aproximadamente 7,4 mil quilômetros. Segundo a agência espacial, toda a trajetória foi cuidadosamente calculada para economizar combustível, utilizando a força gravitacional da Terra e da Lua como auxílio no retorno da espaçonave.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes