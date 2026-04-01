NASA investiga falha em foguete da Artemis II às vésperas de missão lunar

Mecanismo de segurança pode comprometer resposta a falhas durante a missão - Foto: NASA/John Kraus

A NASA informou que abriu uma investigação após identificar uma possível falha ainda não detalhada no sistema de segurança do Sistema de Lançamento Espacial (SLS). O problema envolve o chamado “alcance”, mecanismo responsável por monitorar as condições do voo e garantir a segurança desde a decolagem.

Esse sistema inclui o dispositivo de terminação de voo — uma espécie de protocolo de emergência projetado para destruir o foguete caso ele apresente falhas graves e saia da trajetória considerada segura.

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Missão e objetivos do voo

A missão prevista deve se estender por aproximadamente dez dias e tem como principal meta levar a tripulação a uma órbita ao redor da face oculta da Lua.

Nos primeiros momentos após o lançamento, os astronautas concentram esforços na checagem completa dos sistemas da Orion, além de realizar um teste de alinhamento ainda nas proximidades da Terra.

Rota planejada

A viagem até a Lua deve durar cerca de quatro dias. No ponto mais distante, a nave deve ultrapassar o satélite natural em aproximadamente 7,4 mil quilômetros. Segundo a agência espacial, toda a trajetória foi cuidadosamente calculada para economizar combustível, utilizando a força gravitacional da Terra e da Lua como auxílio no retorno da espaçonave.