Conheça o B-52: arma mortal dos EUA usada contra o Irã

Avião bombardeiro B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos - Foto: Divulgação / Boeing

Os Estados Unidos intensificaram sua atuação no conflito ao utilizar, pela primeira vez desde o início da guerra, bombardeiros estratégicos B-52 em operações sobre o espaço aéreo do Irã. A informação foi confirmada pelo Departamento de Defesa nesta terça-feira, 31 e marca uma mudança relevante na dinâmica militar da região.

Uso do B-52 indica mudança no cenário da guerra

A presença desse tipo de aeronave no conflito chama atenção por seu alto poder de destruição, mas também por suas limitações. Diferente de caças mais modernos, o B-52 não possui grande agilidade, o que o torna mais vulnerável a sistemas de defesa antiaérea.

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Nesse contexto, o emprego do bombardeiro pode indicar um enfraquecimento das defesas iranianas, já que a operação envolve riscos maiores em cenários com proteção aérea mais eficiente.

Alvos estratégicos e objetivo militar

De acordo com o Pentágono, os bombardeiros serão utilizados em ataques direcionados a estruturas consideradas essenciais para o funcionamento da máquina de guerra iraniana. Entre os principais alvos estão:

Cadeias de suprimentos que abastecem a produção militar

Instalações ligadas à fabricação de mísseis

Bases de desenvolvimento de drones

Estruturas associadas à produção de embarcações

O objetivo central dessas ações é reduzir a capacidade do Irã de repor armamentos utilizados no conflito, enfraquecendo sua continuidade operacional.

Apesar de o B-52 ter capacidade para transportar ogivas nucleares, não há confirmação de que esse tipo de armamento esteja sendo empregado nas missões atuais.

Um gigante da aviação militar

Fabricado pela Boeing, o B-52 é um dos bombardeiros mais emblemáticos da história militar dos Estados Unidos. Criado na década de 1950, o modelo continua em operação e mantém relevância estratégica mesmo após mais de 70 anos.

Entre suas principais características estão:

Alcance superior a 14 mil quilômetros sem reabastecimento

Capacidade de transportar até 32 toneladas de armamento

Uso de armas de alta precisão

Operação em altitudes de até 15 mil metros

Oito motores que garantem grande autonomia

Ao todo, 744 unidades foram produzidas, sendo a última entregue em outubro de 1962.

Histórico de atuação em conflitos

Desde sua criação, o B-52 esteve presente em algumas das principais operações militares dos Estados Unidos. Entre elas, destacam-se:

Guerra do Vietnã

Operações após os ataques de 11 de setembro de 2001

Missões contra o Estado Islâmico, no Iraque e na Síria, em 2016

Ações no Caribe voltadas ao combate ao tráfico internacional de drogas

Inicialmente projetado para transportar armas nucleares durante a Guerra Fria, o modelo ficou conhecido como o “bombardeiro do juízo final”, devido à sua capacidade de atingir longas distâncias sem necessidade de reabastecimento.

Modernização e futuro da aeronave

Mesmo sendo um projeto antigo, o B-52 continua passando por atualizações tecnológicas que ampliam sua eficiência em combate. Versões mais recentes, como a variante “H”, conseguem transportar até 20 mísseis de cruzeiro, além de outros tipos de armamento.

Segundo as Forças Armadas dos Estados Unidos, a previsão é de que o bombardeiro permaneça em operação até pelo menos 2050, consolidando sua posição como um dos principais pilares da força aérea do país.