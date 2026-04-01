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Conheça o B-52: arma mortal dos EUA usada contra o Irã

Aeronave histórica dos EUA passa a atuar contra alvos logísticos e levanta dúvidas sobre defesa iraniana

Luan Julião

Por Luan Julião

01/04/2026 - 16:32 h

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Avião bombardeiro B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos
Avião bombardeiro B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos -

Os Estados Unidos intensificaram sua atuação no conflito ao utilizar, pela primeira vez desde o início da guerra, bombardeiros estratégicos B-52 em operações sobre o espaço aéreo do Irã. A informação foi confirmada pelo Departamento de Defesa nesta terça-feira, 31 e marca uma mudança relevante na dinâmica militar da região.

Uso do B-52 indica mudança no cenário da guerra

A presença desse tipo de aeronave no conflito chama atenção por seu alto poder de destruição, mas também por suas limitações. Diferente de caças mais modernos, o B-52 não possui grande agilidade, o que o torna mais vulnerável a sistemas de defesa antiaérea.

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Nesse contexto, o emprego do bombardeiro pode indicar um enfraquecimento das defesas iranianas, já que a operação envolve riscos maiores em cenários com proteção aérea mais eficiente.

Alvos estratégicos e objetivo militar

De acordo com o Pentágono, os bombardeiros serão utilizados em ataques direcionados a estruturas consideradas essenciais para o funcionamento da máquina de guerra iraniana. Entre os principais alvos estão:

  • Cadeias de suprimentos que abastecem a produção militar
  • Instalações ligadas à fabricação de mísseis
  • Bases de desenvolvimento de drones
  • Estruturas associadas à produção de embarcações

O objetivo central dessas ações é reduzir a capacidade do Irã de repor armamentos utilizados no conflito, enfraquecendo sua continuidade operacional.

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Apesar de o B-52 ter capacidade para transportar ogivas nucleares, não há confirmação de que esse tipo de armamento esteja sendo empregado nas missões atuais.

Um gigante da aviação militar

Fabricado pela Boeing, o B-52 é um dos bombardeiros mais emblemáticos da história militar dos Estados Unidos. Criado na década de 1950, o modelo continua em operação e mantém relevância estratégica mesmo após mais de 70 anos.

Entre suas principais características estão:

  • Alcance superior a 14 mil quilômetros sem reabastecimento
  • Capacidade de transportar até 32 toneladas de armamento
  • Uso de armas de alta precisão
  • Operação em altitudes de até 15 mil metros
  • Oito motores que garantem grande autonomia

Ao todo, 744 unidades foram produzidas, sendo a última entregue em outubro de 1962.

Histórico de atuação em conflitos

Desde sua criação, o B-52 esteve presente em algumas das principais operações militares dos Estados Unidos. Entre elas, destacam-se:

  • Guerra do Vietnã
  • Operações após os ataques de 11 de setembro de 2001
  • Missões contra o Estado Islâmico, no Iraque e na Síria, em 2016
  • Ações no Caribe voltadas ao combate ao tráfico internacional de drogas

Inicialmente projetado para transportar armas nucleares durante a Guerra Fria, o modelo ficou conhecido como o “bombardeiro do juízo final”, devido à sua capacidade de atingir longas distâncias sem necessidade de reabastecimento.

Modernização e futuro da aeronave

Mesmo sendo um projeto antigo, o B-52 continua passando por atualizações tecnológicas que ampliam sua eficiência em combate. Versões mais recentes, como a variante “H”, conseguem transportar até 20 mísseis de cruzeiro, além de outros tipos de armamento.

Segundo as Forças Armadas dos Estados Unidos, a previsão é de que o bombardeiro permaneça em operação até pelo menos 2050, consolidando sua posição como um dos principais pilares da força aérea do país.

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