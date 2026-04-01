MUNDO
Conheça o B-52: arma mortal dos EUA usada contra o Irã
Aeronave histórica dos EUA passa a atuar contra alvos logísticos e levanta dúvidas sobre defesa iraniana
Por Luan Julião
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Os Estados Unidos intensificaram sua atuação no conflito ao utilizar, pela primeira vez desde o início da guerra, bombardeiros estratégicos B-52 em operações sobre o espaço aéreo do Irã. A informação foi confirmada pelo Departamento de Defesa nesta terça-feira, 31 e marca uma mudança relevante na dinâmica militar da região.
Uso do B-52 indica mudança no cenário da guerra
A presença desse tipo de aeronave no conflito chama atenção por seu alto poder de destruição, mas também por suas limitações. Diferente de caças mais modernos, o B-52 não possui grande agilidade, o que o torna mais vulnerável a sistemas de defesa antiaérea.
Nesse contexto, o emprego do bombardeiro pode indicar um enfraquecimento das defesas iranianas, já que a operação envolve riscos maiores em cenários com proteção aérea mais eficiente.
Alvos estratégicos e objetivo militar
De acordo com o Pentágono, os bombardeiros serão utilizados em ataques direcionados a estruturas consideradas essenciais para o funcionamento da máquina de guerra iraniana. Entre os principais alvos estão:
- Cadeias de suprimentos que abastecem a produção militar
- Instalações ligadas à fabricação de mísseis
- Bases de desenvolvimento de drones
- Estruturas associadas à produção de embarcações
O objetivo central dessas ações é reduzir a capacidade do Irã de repor armamentos utilizados no conflito, enfraquecendo sua continuidade operacional.
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Apesar de o B-52 ter capacidade para transportar ogivas nucleares, não há confirmação de que esse tipo de armamento esteja sendo empregado nas missões atuais.
Um gigante da aviação militar
Fabricado pela Boeing, o B-52 é um dos bombardeiros mais emblemáticos da história militar dos Estados Unidos. Criado na década de 1950, o modelo continua em operação e mantém relevância estratégica mesmo após mais de 70 anos.
Entre suas principais características estão:
- Alcance superior a 14 mil quilômetros sem reabastecimento
- Capacidade de transportar até 32 toneladas de armamento
- Uso de armas de alta precisão
- Operação em altitudes de até 15 mil metros
- Oito motores que garantem grande autonomia
Ao todo, 744 unidades foram produzidas, sendo a última entregue em outubro de 1962.
Histórico de atuação em conflitos
Desde sua criação, o B-52 esteve presente em algumas das principais operações militares dos Estados Unidos. Entre elas, destacam-se:
- Guerra do Vietnã
- Operações após os ataques de 11 de setembro de 2001
- Missões contra o Estado Islâmico, no Iraque e na Síria, em 2016
- Ações no Caribe voltadas ao combate ao tráfico internacional de drogas
Inicialmente projetado para transportar armas nucleares durante a Guerra Fria, o modelo ficou conhecido como o “bombardeiro do juízo final”, devido à sua capacidade de atingir longas distâncias sem necessidade de reabastecimento.
Modernização e futuro da aeronave
Mesmo sendo um projeto antigo, o B-52 continua passando por atualizações tecnológicas que ampliam sua eficiência em combate. Versões mais recentes, como a variante “H”, conseguem transportar até 20 mísseis de cruzeiro, além de outros tipos de armamento.
Segundo as Forças Armadas dos Estados Unidos, a previsão é de que o bombardeiro permaneça em operação até pelo menos 2050, consolidando sua posição como um dos principais pilares da força aérea do país.
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