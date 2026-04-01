Homem tenta assassinar a própria mãe: “Velha desgraçada, você vai morrer”

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Criança tentou impedir as agressões enquanto o homem atacava a própria mãe - Foto: Reprodução / PCGO

Um caso de violência doméstica registrado em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, terminou com a prisão de um homem suspeito de tentar matar a própria mãe dentro da residência da família.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado chegou ao local em estado de extrema agressividade, sob efeito de álcool e drogas. Ao entrar na casa, passou a insultar a vítima e, em seguida, iniciou uma sequência de agressões físicas.

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Durante o ataque, ele tentou estrangular a mãe e, enquanto a enforcava, afirmou: “Velha desgraçada, você vai morrer”.

A violência ocorreu na presença de uma criança de 9 anos, sobrinho do agressor, que chorou e tentou impedir a ação. Mesmo assim, o homem continuou apertando o pescoço da vítima repetidas vezes, comprometendo a respiração da mulher.

A vítima conseguiu se desvencilhar após reagir, com ajuda do menino, evitando um desfecho fatal.

O suspeito foi preso na segunda-feira (30) e autuado por tentativa de feminicídio, injúria preconceituosa e outros crimes relacionados às agressões e ameaças. A ocorrência foi atendida por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), com apoio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Luziânia.