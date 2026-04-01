Suspeito de 5 homicídios na Bahia é preso; saiba quais foram os crimes

Ilustrativa - Foto: Divulgação/ Ascom PC

Um jovem de 21 anos, suspeito de pelo menos cinco homicídios, foi preso nesta terça-feira, 31, em Serrinha, no nordeste da Bahia. O homem se entregou, após ser cercado por policiais no bairro Cidade Nova, durante uma operação.

Durante a ação da Delegacia Territorial local, o suspeito foi localizado, mas conseguiu fugir ao perceber a aproximação das viaturas. Momentos depois, ele se apresentou na unidade policial, acompanhado de um advogado, onde os mandados foram cumpridos e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

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De acordo com as investigações, o suspeito, que não teve a identidade revelada, é autor de crimes ocorridos no mesmo município, entre 2025 e 2026.

Veja lista de homicídios de autoria do suspeito

Morte de idosa de 76 anos

O homem foi indiciado pela morte de Odila de Jesus Costa,de 76 anos, no bairro Cruzeiro, em 18 de janeiro deste ano. Na ocasião, os disparos de arma de fogo também feriram dois homens, de 96 e 47 anos.

Casal morto dentro de carro na frente de criança

Ele também foi indiciado peloduplo homicídio de Danilo Pereira Sousa dos Santos, de 33 anos, e Grace Kelly de Oliveira Santos, de 36 anos, atingidos por disparos de arma de fogo no bairro Rodagem, em 10 de junho de 2025.

O casal foi executado a tiros dentro de um carro na frente de uma criança de sete anos, que não ficou ferida.

Casal morto em Serrinha | Foto: Reprodução

Jovem morto após ter casa invadida

As apurações também atribuíram a ele a autoria das mortes de Elielson Messias de Jesus dos Santos, de 25 anos, também no bairro Rodagem, em 25 de setembro de 2025.

Ele foi morto com pelo menos sete tiros, após indivíduos armados invadirem a sua residência, na Rua do Fogo.

As investigações apontam que o crime pode estar relacionado à disputa pelo tráfico de drogas na região, pois a vítima teria envolvimento com uma facção criminosa, estaria atuando na venda de entorpecentes e já tinha passagem pela polícia por suspeita de dirigir um veículo roubado.

Jovem é morto em casa após ser chamado por suspeito

Kaique Castro de Jesus, de 24 anos, morreu em 5 de março de 2025, na zona rural de Serrinha. O crime ocorreu no povoado do Regalo, onde um suspeito se aproximou da casa da vítima, a chamou e, ao aparecer, foi surpreendido com os disparos.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso chamou Kaique para fora da residência e, assim que a vítima apareceu, efetuou os disparos e fugiu do local.