Casal é executado a tiros na frente de criança em Serrinha

O caso aconteceu no bairro Cidade Nova, em Serrinha - Foto: Reprodução

Um casal foi executado a tiros dentro de um carro na frente de uma criança de 7 anos. O caso aconteceu na segunda-feira, 10, na cidade de Serrinha, a 189 km da capital baiana.

As vítimas, identificadas como Grace Kelly de Oliveira Santos, de 36 anos, e Danilo Pereira Sousa dos Santos, de 33 anos, estavam no automóvel junto com a criança no momento da execução. A criança não ficou ferida.

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e a Polícia Civil da Bahia, o crime aconteceu nas imediações da BR-116, no bairro de Cidade Nova.

Caso é investigado

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Serrinha) realiza diligências para apurar as circunstâncias das mortes. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela unidade policial.

A criança que estava no automóvel no momento do crime foi encaminhada para atendimento psicossocial no Conselho Tutelar e foi posteriormente entregue a familiares da vítima.