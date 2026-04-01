Líder religioso, influenciador estupra jovem próximo a cemitério

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Elias Pires Monteiro preso durante a ação da polícia - Foto: Reprodução | PCGO

Elias Pires Monteiro, de 39 anos, foi preso nesta terça-feira, 31, em Catalão, no Goiás. Líder religioso do grupo de jovens em uma igreja da região, o influenciador digital está sendo acusado de estupro de vulnerável, após abusar adolescentes.

Segundo informações divulgadas pela 2ª Delegacia Distrital de Catalão (DDP), responsável pela investigação do caso, uma das vítimas, um garoto de 13 anos de idade, foi abusado perto do cemitério local.

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Outra jovem, de 14 anos, foi à casa do suspeito para resolver pendências da instituição, sendo trancada e estuprada na residência. Após o ocorrido, a garota também recebeu ameaças de Elias.

Igreja como isca para vítimas

A polícia ainda informou que Elias Monteiro usava sua posição na igreja para atrair as vítimas. Ele estabelecia vínculos com os jovens que frequentavam a instituição religiosa e os mandava mensagens de cunho sexual nas redes sociais.

Em sua residência, foram apreendidos um aparelho celular e outros itens, que continham conteúdos pornográficos de crianças e adolescentes, como fotos e vídeos, além de conversas íntimas.