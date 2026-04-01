Aeronave e carros de luxo: 10 são presos em operação contra furtos a joalherias

PC cumpre 83 mandados judiciais - Foto: Ascom-PCBA

Dez suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em furtos a joalherias, estelionato e tráfico de drogas foram presos durante a Operação Diamante de Sangue, deflagrada nesta quarta-feira, 1º, pela Polícia Civil da Bahia. As prisões ocorreram nos municípios de Salvador, Aracaju, São Paulo, Goiânia, Fortaleza e Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, uma aeronave avaliada em aproximadamente R$ 800 mil foi apreendida durante ação. O avião foi localizado em uma pista clandestina e, segundo as investigações, era utilizado no transporte de entorpecentes e no apoio logístico às atividades ilícitas da quadrilha.

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Além disso, durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos valores em espécie, aparelhos celulares, documentos e veículos de luxo, entre eles uma Toyota SW4 e uma Volkswagen Amarok, bens que, segundo as investigações, estão relacionados à ocultação e movimentação de recursos provenientes das atividades ilícitas.

Ao todo, a PC cumpre 83 mandados judiciais, entre prisões preventivas, buscas e apreensões e medidas de sequestro de bens. A ação mira um grupo apontado como responsável por prejuízos milionários, incluindo um furto a uma joalheria em Salvador, no início de 2025, que causou dano superior a R$ 1 milhão.

As apurações indicam que a organização criminosa possui estrutura organizada, com divisão de tarefas e planejamento detalhado. Nos furtos a joalherias, os suspeitos realizavam levantamentos prévios dos estabelecimentos e invadiam os imóveis pelo teto, utilizando equipamentos para neutralizar sistemas de alarme.

Além dos crimes patrimoniais, o grupo também é investigado por estelionatos praticados por meio do chamado “golpe do aniversário”, com registros nos estados do Ceará e da Paraíba. Nessa modalidade, as vítimas, em sua maioria idosas, eram abordadas sob o pretexto de entrega de presentes e tinham dados bancários capturados, permitindo a realização de transações fraudulentas.

A investigação também identificou movimentações financeiras expressivas entre os envolvidos, com uso de contas de terceiros para dificultar o rastreamento do dinheiro, em um esquema de lavagem de capitais.

A Operação Diamante de Sangue é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Salvador (DRFR), com apoio de unidades policiais de diversos estados e da Polícia Rodoviária Federal.