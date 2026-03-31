Avó, tio e vizinho são presos por estuprar criança de 10 anos

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Avó foi presa por omissão - Foto: Reprodução

Três pessoas foram presas, nesta segunda-feira, 30, em Junqueiro, no Agreste de Alagoas, suspeitas de envolvimento em um caso de estupro coletivo contra uma criança, de 10 anos. Entre os detidos estão a avó, o tio e um vizinho da menina.

Segundo informações do Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL), a avó recebia cerca de R$ 10 para facilitar a violência contra a neta.

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As investigações apontam ainda que o tio e o vizinho participaram diretamente do crime, enquanto a avó foi presa por omissão e por não proteger a vítima. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Código penal

O estupro coletivo é caracterizado quando duas ou mais pessoas praticam agressão sexual contra uma vítima e é considerado crime hediondo no Brasil.

De acordo com o Código Penal (art. 213), a pena aumenta em casos de lesão grave, morte ou participação de múltiplos agressores.

A prisão dos suspeitos foi decretada pela Justiça após denúncia do MP-AL. Eles permanecem detidos, enquanto as investigações continuam em andamento.

A ação envolveu a Polícia Civil, o Conselho Tutelar e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Junqueiro, que auxiliaram na investigação e no atendimento à vítima. As informações são do G1.