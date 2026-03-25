Mãe e padrasto são presos por estupro de vulnerável

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Mãe e padrasto de criança seguem à disposição da Justiça - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um homem, de 34, e uma mulher, 43, que não tiveram os nomes revelados, foram presos nesta terça-feira, 24, em Euclides da Cunha e Quijingue, ambos no nordeste baiano, por força de mandados de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.

O casal foi detido por por agentes do do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam/Euclides da Cunha), da Delegacia Territorial (DT) da cidade e do Núcleo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Conselheiro).

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Segundo informações da polícia, a mãe e o padrasto da vítima, uma criança, à época com 10 anos, vinham praticando atos libidinosos. Atualmente, ela está com 12 anos.

Eles foram detidos durante a Operação Héstia, deflagrada pela Polícia Civil em combate aos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Homem e mulher seguem à disposição da Justiça.