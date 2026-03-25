INVESTIGAÇÃO
Suspeito de atirar em delegado na Engomadeira é preso no Ceará
Ele é apontado pelas investigações como integrante de uma quadrilha especializada em roubos
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
Um dos suspeitos de participar do ataque a tiros que deixou um o delegado Jean Fiuza baleado durante uma operação na Engomadeira, em Salvador, foi preso nesta terça-feira, 25, no Ceará.
Lucas Almeida da Silva, conhecido como “Dinamarca”, foi localizado na zona rural de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, após semanas de monitoramento.
Ele é apontado pelas investigações como integrante de uma quadrilha especializada em roubos a lojas de departamento e suspeito de ter participado diretamente da ação criminosa contra policiais civis.
Leia Também:
Investigação e participação
O ataque aconteceu durante uma operação na Engomadeira, quando equipes que cumpriam diligências foram surpreendidas por homens armados. Houve troca de tiros e o delegado Jean Fiuza acabou atingido no braço.
Segundo as apurações, Lucas estaria com o grupo no momento da investida e teria efetuado disparos contra os agentes.
Após o crime, ele passou a ser monitorado pela polícia e chegou a fugir para Santa Catarina. Meses depois, retornou a Salvador, mas voltou a deixar o estado ao perceber o avanço das investigações.
Nos últimos dias, os investigadores descobriram que ele estava escondido no interior do Ceará, onde trabalhava na zona rural. A partir daí, foi possível localizar e cumprir o mandado de prisão temporária.
Lucas foi levado para uma unidade policial e segue à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes