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INVESTIGAÇÃO

Suspeito de atirar em delegado na Engomadeira é preso no Ceará

Ele é apontado pelas investigações como integrante de uma quadrilha especializada em roubos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

25/03/2026 - 18:21 h | Atualizada em 25/03/2026 - 18:41

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Imagem ilustrativa da imagem Suspeito de atirar em delegado na Engomadeira é preso no Ceará
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Um dos suspeitos de participar do ataque a tiros que deixou um o delegado Jean Fiuza baleado durante uma operação na Engomadeira, em Salvador, foi preso nesta terça-feira, 25, no Ceará.

Lucas Almeida da Silva, conhecido como “Dinamarca”, foi localizado na zona rural de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, após semanas de monitoramento.

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Ele é apontado pelas investigações como integrante de uma quadrilha especializada em roubos a lojas de departamento e suspeito de ter participado diretamente da ação criminosa contra policiais civis.

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Investigação e participação

O ataque aconteceu durante uma operação na Engomadeira, quando equipes que cumpriam diligências foram surpreendidas por homens armados. Houve troca de tiros e o delegado Jean Fiuza acabou atingido no braço.

Segundo as apurações, Lucas estaria com o grupo no momento da investida e teria efetuado disparos contra os agentes.

Após o crime, ele passou a ser monitorado pela polícia e chegou a fugir para Santa Catarina. Meses depois, retornou a Salvador, mas voltou a deixar o estado ao perceber o avanço das investigações.

Nos últimos dias, os investigadores descobriram que ele estava escondido no interior do Ceará, onde trabalhava na zona rural. A partir daí, foi possível localizar e cumprir o mandado de prisão temporária.

Lucas foi levado para uma unidade policial e segue à disposição da Justiça.

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Tags:

Bahia ceará Delegado baleado engomadeira

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