POLÍCIA
Mentor de sequestro em Salvador é enviado para presídio de segurança máxima
Mãe de 77 anos e suas filhas ficaram 12 horas em cativeiro durante sequestro no estacionamento de shopping em Salvador.
Por Luan Julião
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O homem apontado como responsável por articular o sequestro de três mulheres da mesma família, em um shopping de Salvador, será transferido para o presídio de segurança máxima de Serrinha, no norte da Bahia. A medida foi confirmada nesta quarta-feira, 25.
Pedro Vitor Lima Sena Júnior, que já cumpria pena na Penitenciária Lemos de Brito, na capital baiana, é investigado por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma, roubo e homicídio. Mesmo detido, ele mantinha comunicação com integrantes de um grupo criminoso por meio de um celular dentro da cela, de onde coordenava ações.
Relembre o crime
O crime aconteceu na tarde de 15 de março, no estacionamento do centro de compras. Uma idosa de 77 anos e suas duas filhas foram rendidas e obrigadas a entrar no próprio veículo. Em seguida, o trio foi levado para uma casa abandonada no bairro de Plataforma, onde permaneceu em cárcere por cerca de 12 horas.
Durante o período em que ficaram sob domínio dos criminosos, as vítimas foram ameaçadas com armas de fogo e forçadas a realizar diversas transferências bancárias. Uma das operações foi direcionada a uma mulher identificada como Emile Quessia Oliveira, esposa de Pedro Vitor.
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As investigações avançaram após familiares das vítimas entrarem em contato com a Caixa Econômica Federal, que informou sobre uma tentativa de transferência via Pix no valor de R$ 50 mil para a conta de Emile. A partir dessa pista, equipes da Polícia Civil foram até o endereço da mulher.
Inicialmente, ela tentou descartar o celular e negou envolvimento no caso. Posteriormente, admitiu à polícia que o marido poderia ter ligação com o sequestro. A pedido dos investigadores, Emile realizou uma chamada de vídeo para Pedro Vitor, que atendeu ainda dentro da cela. Ao saber da prisão da esposa, ele negociou com a polícia a libertação das vítimas e indicou o local onde elas estavam.
Segundo relato de uma das mulheres sequestradas, ao menos seis homens participaram da ação criminosa. Até a última atualização do caso, nenhum deles havia sido preso.
Emile Quessia foi autuada em flagrante na segunda-feira, 16, suspeita de extorsão mediante restrição de liberdade.
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