Suspeita de atuar em sequestro tem prisão mantida após audiência de custódia

Emile Quessia Oliveira da Silva Sena - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Justiça decidiu converter em prisão preventiva a detenção em flagrante de Emile Quessia Oliveira da Silva Sena, investigada por participação no sequestro de três mulheres em Salvador. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira, 18.

Com o entendimento pelo mantimento da prisão, a suspeita permanecerá custodiada enquanto as investigações seguem em andamento.

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Decisão reforça gravidade do caso

Emile foi presa durante a operação que resultou no resgate das vítimas, após a polícia identificar uma transferência bancária feita por uma das mulheres sob coação. O valor teria sido enviado para a conta da suspeita, o que permitiu o rastreamento e a localização dela.

A conversão para prisão preventiva ocorre quando a Justiça avalia que há elementos suficientes que indicam a necessidade de manter o investigado preso, seja para garantir a ordem pública, evitar interferência nas investigações ou impedir a continuidade de crimes.

De acordo com as investigações, Emile teria papel direto na ação criminosa. Ela é apontada como responsável por indicar o imóvel, no bairro de Plataforma, onde as vítimas foram mantidas em cativeiro. No local, as três mulheres permaneceram sob ameaça por cerca de 12 horas.

Sequestro aconteceu em estacionamento de shopping

O crime ocorreu na noite do último domingo, 15, no estacionamento de um shopping localizado no bairro Caminho das Árvores. Uma idosa de 77 anos e suas duas filhas foram abordadas por homens armados e obrigadas a entrar em um veículo.

As vítimas foram levadas para um imóvel e, durante o período em que ficaram sob poder dos criminosos, foram forçadas a realizar transferências bancárias.

O resgate aconteceu na madrugada de segunda-feira, 16, após ação policial que também resultou na prisão da suspeita.

Suspeita agiu sob orientação de marido ligado a facção criminosa

As investigações apontam que Emile Quessia Oliveira da Silva Sena teria atuado no sequestro sob orientação direta do marido, Pedro Vitor Lima Sena Souza, conhecido como “Mister”, apontado como integrante da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). Segundo apurações do portal A TARDE, mesmo preso, ele teria planejado o crime, realizando chamadas de vídeo para coordenar a ação.

Pedro Vitor é investigado por tráfico de drogas e suspeito de articular atividades criminosas de dentro do sistema prisional. A polícia considera que a participação de Emile foi determinante para execução do sequestro, recebendo transferências bancárias das vítimas e indicando o imóvel onde elas foram mantidas em cativeiro.