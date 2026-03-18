"Meninas estupráveis": alunos são suspensos após enquete misógina

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- Foto: Reprodução/Google Maps

Alunos de um colégio de elite, localizado em São Paulo, foram suspensos após criarem uma enquete misógina contra alunas da mesma instituição. Nas mensagens, compartilhadas no WhatsApp, os envolvidos rankearam as meninas como mais e menos "estupráveis".

O conteúdo, veiculado na última semana, partiu de estudantes do 9º ano do colégio particular São Domingos e citava adolescentes de 13 e 14 anos.

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Alunas protestaram contra colegas e instituição

As alunas relataram medo ao tomarem ciência da situação. Ao acionarem a direção da instituição de ensino, as mensagens já haviam sido apagadas.

De acordo com o Uol, estudantes criticam a direção do São Domingos por tratar o caso como fato externo, alegando que as mensagens foram compartilhadas em um grupo não institucional.

Devido ao episódio, alunas do ensino fundamental e médio fizeram manifestação no colégio contra o caso. Na ocasião, foram colados cartazes nas paredes com frases de protesto. Além disso, as adolescentes usaram roupas e acessórios na cor lilás, símbolo da luta por igualdade de gênero.

O que diz o colégio?

Após o ocorrido, a direção do São Domingos realizou conversas em sala de aula com turmas dos ensinos fundamental e médio.

O colégio afirma saber da existência de "um conjunto de mensagens de caráter misógino" e "ofensivo" e garante que o conteúdo está em desacordo com os princípios e valores da escola.

Além disso, a escola diz que alunos foram suspensos e que a direção criou um grupo de trabalho para "apurar e acompanhar os desdobramentos" do caso, assim como "indicar medidas restaurativas cabíveis".

A direção também enviou um comunicado aos pais dos alunos, na última sexta-feira, 13, afirmando que está mobilizada com a situação.

Justiça

Não há informações sobre denúncia formal, mas os autores podem responder na Justila por ato infracional contra a honra, difamação, incitação ao crime, violência psicológica contra a mulher e ameaça.

Leia o posicionamento do São Domingos na íntegra:

"No dia 11 de março, tomamos ciência de um conjunto de mensagens, compartilhadas por estudantes em grupos de WhatsApp (não institucionais), de caráter misógino, ofensivo à comunidade do Colégio São Domingos - em especial, às estudantes - e em total desacordo com os princípios e valores desta instituição de ensino.

Desde que tomamos conhecimento deste fato, que se originou na virtualidade das relações que os adolescentes estabelecem por meio do acesso ao celular e às mídias sociais e aos conteúdos digitais a eles vinculados, estamos mobilizados em enfrentar essa situação com a sensibilidade, a responsabilidade e o sigilo que competem a uma instituição de educação.

Como ação imediata, as seguintes medidas educacionais foram adotadas:

escuta e acolhimento das estudantes;

conversa com os estudantes autores das postagens;

conversas reservadas com os familiares dos estudantes envolvidos nas publicações;

suspensão temporária dos envolvidos de todas as atividades curriculares e extracurriculares;

conversas com as turmas, com amplo comprometimento dos educadores na discussão do tema em sala de aula.

Concomitantemente a essas ações, membros da equipe pedagógica compõem o Grupo de Trabalho formalmente instituído, no dia 11 de março, em ato promulgado pelo diretor presidente da Associação Cultural São Paulo (mantenedora do colégio), para apurar e acompanhar os desdobramentos dessa ocorrência, assim como indicar medidas restaurativas cabíveis."