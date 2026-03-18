CONFUSÃO
Jovem esfaqueia colega de classe durante briga em escola
A vítima foi encaminhada para um centro de saúde após o ocorrido
Por Franciely Gomes
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Um estudante foi esfaqueado na manhã desta quarta-feira, 18. O caso aconteceu na Escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco, localizada no bairro Tibery, em Uberlândia, cidade de Minas Gerais.
Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, o crime foi motivado por uma briga entre os adolescentes. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.
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Em nota, a Secretaria de Educação de Minas Gerais também informou que o estudante recebeu o devido atendimento e não corre risco de vida. Já o adolescente infrator foi detido e está sendo ouvido pela Polícia Militar, juntamente com o Conselho Tutelar.
“A escola e a Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia já adotaram todas as medidas cabíveis. O Conselho Tutelar está sendo acionado e uma equipe do Núcleo de Atendimento Educacional, formada por psicólogo e assistente social, será encaminhada à unidade ainda hoje para prestar apoio à comunidade escolar e acompanhar a situação”, escreveram.
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