Operação nacional contra PCC e CV mobiliza 15 estados e cumpre 112 mandados

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Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) - Foto: Reprodução / SINDPPESP

A operação nacional deflagrada nesta quarta-feira, 18, pela Polícia Federal, em conjunto com forças estaduais, detalha ações específicas em diferentes regiões do país. A ofensiva mira diretamente estruturas do crime organizado, incluindo facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), além de grupos independentes envolvidos com tráfico, armas e lavagem de dinheiro.

A mobilização ocorre simultaneamente em 15 estados e prevê o cumprimento de mais de uma centena de mandados de prisão, além de buscas e apreensões. A operação reúne não apenas a Polícia Federal, mas também polícias civis, militares e outros órgãos de segurança pública, em uma atuação articulada para atingir diferentes núcleos das organizações criminosas.

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Entre os resultados já registrados estão apreensões de bens de alto valor, como veículos de luxo, a exemplo de um Porsche 911 avaliado em cerca de R$ 1 milhão, além de armas, joias e quantias em dinheiro. Também foram determinadas medidas judiciais como bloqueio de contas bancárias, sequestro de patrimônio e suspensão de empresas ligadas aos investigados.

A operação nacional deflagrada nesta quarta-feira, 18, pela Polícia Federal, em conjunto com forças estaduais, detalha ações específicas em diferentes regiões do país. A ofensiva mira diretamente estruturas do crime organizado, incluindo facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), além de grupos independentes envolvidos com tráfico, armas e lavagem de dinheiro.

São Paulo (SP) – Operação Dry Fall

No interior paulista, a ação tem como alvo uma organização criminosa com ligação ao Comando Vermelho (CV), envolvida no tráfico de drogas e em crimes violentos ligados à disputa por território.

São cumpridos 34 mandados de busca e apreensão e 37 de prisão temporária, além do bloqueio de mais de 100 contas bancárias, com valores que podem chegar a R$ 70 milhões.

Pernambuco (PE) – Operação Roça

No Sertão pernambucano, a ofensiva mira um grupo envolvido com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, roubos de carga e lavagem de dinheiro.

Ao todo, são 49 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão, além do bloqueio de até R$ 5 milhões em ativos e restrições sobre bens.

Maranhão (MA) – Operação Ictio

Na Grande São Luís, o foco é uma organização voltada ao tráfico em larga escala de cocaína e crack, com uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro.

São cumpridos 30 mandados de busca e 7 de prisão, além do bloqueio de cerca de R$ 297 milhões e apreensão de imóveis, veículos de luxo e equipamentos.

Rio Grande do Sul (RS) – Operação Célula Oculta

A ação busca desarticular um grupo que atua com tráfico de drogas na Serra Gaúcha e no Vale do Rio dos Sinos.

São 18 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva em sete municípios.

Bahia (BA) – Operação Epílogo

Em Salvador e região, a operação combate o tráfico de drogas e a atuação de organizações criminosas.

São cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão, em ação integrada entre forças estaduais e federais.

Espírito Santo (ES) – Operação Turquia II

A investigação apura um esquema de desvio e revenda de drogas apreendidas.

Estão sendo cumpridos 3 mandados de busca, 5 de prisão temporária e 1 de afastamento de função pública.

Amazonas (AM) – Operação Rastreio

Em Manaus, o foco é um grupo que utilizava o terminal de cargas do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para o tráfico de drogas.

São 4 mandados de busca e 4 de prisão preventiva.

Alagoas (AL) – Operação Última Fatia

A investigação aponta o uso de uma pizzaria como fachada para atividades ilícitas ligadas ao tráfico de drogas.

São cumpridos 5 mandados de busca domiciliar e medidas de quebra de sigilo de dados.

Goiás (GO) – Operação Corrosão II

A ação dá continuidade ao combate a um grupo envolvido com tráfico e lavagem de dinheiro.

São cumpridos 4 mandados de prisão preventiva em diferentes estados.

Pará (PA) – Operações Covil II e Custus Legis

As investigações têm como alvo integrantes do Comando Vermelho (CV) no estado.

Na Operação Covil II, são 2 mandados de prisão e 2 de busca. Já a Custus Legis determina busca e apreensão e o uso de tornozeleira eletrônica por uma ex-servidora da Justiça suspeita de colaborar com o grupo criminoso.

Sergipe (SE) – Operação Guardiões de Fogo

Voltada ao combate ao tráfico de armas e munições, a operação cumpre 2 mandados de busca e apreensão.

Amapá (AP) – Operação Invasor

A ação investiga o furto de equipamento de informática ligado a um assessor parlamentar.

Foi cumprido 1 mandado de busca e apreensão, com recuperação do material.

Paraná (PR) – Operação Blue Sky

A ofensiva mira uma organização com vínculos ao Primeiro Comando da Capital (PCC), envolvida com tráfico de drogas e crimes violentos no interior do estado.

São 23 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão preventiva em várias cidades.

Minas Gerais (MG) – Operação Terminus

A operação resultou, no primeiro dia, na prisão de um foragido condenado a mais de 8 anos por tráfico de drogas.

As ações de captura seguem ao longo da semana.

Ceará (CE) – Operação Contenção

A ação busca prender autores de crimes violentos com atuação recorrente e risco à ordem pública.

São cumpridos 10 mandados de prisão.