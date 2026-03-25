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POLÍCIA

Amor fatal: homem morre após encontro sexual marcado pela internet

Vítima foi encontrada desacordada dentro de casa e teve morte confirmada pelo Samu

Luan Julião

Por Luan Julião

25/03/2026 - 13:15 h

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Mulher foi encaminhada à Central Geral de Flagrantes
Mulher foi encaminhada à Central Geral de Flagrantes -

Um encontro marcado pela internet terminou de forma trágica em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia. Um homem, ainda sem identificação divulgada, morreu dentro da própria casa após se encontrar com uma mulher com quem havia feito contato pelas redes sociais. O caso aconteceu na terça-feira, 24, e a causa da morte ainda não foi esclarecida.

A situação começou a ganhar contornos suspeitos quando um motorista de aplicativo, responsável por atender a mulher após o encontro, percebeu que ela estava bastante abalada. Diante do comportamento incomum, ele decidiu acionar a Polícia Militar de Goiás e informou o endereço de onde havia buscado a passageira.

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Segundo as informações iniciais, a mulher deixou o local sem prestar assistência ao homem, mesmo após notar que ele passava mal. Quando os policiais chegaram à residência, encontraram a vítima desacordada.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas, mas apenas puderam confirmar a morte ainda no local. Na sequência, a Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) realizaram a perícia e fizeram a remoção do corpo.

A mulher foi encaminhada à Central Geral de Flagrantes, onde prestou depoimento. As circunstâncias do caso estão sendo apuradas pela Polícia Civil de Goiás, que busca esclarecer o que levou à morte do homem.

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Tags:

brasil goiânia Polícia

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