Quatro são presos por sequestro e homicídio de jovem mineiro na Bahia

Daniel Araújo Gondim - Foto: Reprodução

Quatro suspeitos de envolvimento no homicídio do jovem mineiro Daniel Araújo Gondim, de 25 anos, foram presos pela Polícia Civil da Bahia nesta quarta-feira, 25, em Salvador e na Região Metropolitana. O vendedor foi sequestrado em outubro de 2025, e sua ossada foi encontrada em janeiro deste ano.



De acordo com a Polícia Civil, entre os presos está uma mulher de 23 anos, investigada por atrair a vítima até o local do crime e por permanecer com bens pertencentes a Daniel. Outro suspeito, um homem de 22 anos, teria acompanhado os executores até a residência da investigada e ficado com o carro e o celular da vítima após o crime.

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As prisões ocorreram na localidade de Mar Grande, no município de Vera Cruz, em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. Também foram cumpridos outros dois mandados contra investigados que já estavam custodiados no Centro de Observação Penal, em Salvador.

Ossada encontrada

A ossada de daniel foi localizada em uma área de mata na Ilha de Itaparica no dia 16 de janeiro. O jovem estava desaparecido desde outubro de 2025 e foi vítima de um sequestro seguido de morte, segundo as investigações.

A identificação foi feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) por meio da análise da arcada dentária, após a família enviar toda a documentação odontológica do mineiro. A confirmação encerra meses de angústia sobre o paradeiro de Daniel, mas abre uma nova etapa do caso: a responsabilização criminal dos envolvidos.

Daniel Araújo Gondim | Foto: Reprodução

A ossada foi encontrada em uma região de mata atlântica densa, próxima ao entroncamento de Mar Grande, às margens de um loteamento popular no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Primeira fase da Operação

O caso é investigado desde outubro de 2025, quando Daniel, vendedor, desapareceu na capital baiana. Na primeira fase da operação, realizada em dezembro do mesmo ano, dois irmãos, apontados como executores do crime, e uma mulher foram presos nos municípios de Vera Cruz e Itaparica.

Na ocasião, foram apreendidos celulares, incluindo um aparelho da vítima, e uma arma de fogo calibre 9 mm. As investigações seguem em andamento, com novas oitivas e diligências para esclarecer completamente o crime e responsabilizar todos os envolvidos.

De acordo com a Polícia Civil, as prisões fazem parte da segunda fase da Operação Cobrança Final, conduzida pela Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão e um de busca e apreensão.

Relembre o caso

Daniel Araújo Gondim vinha à Bahia com frequência para trabalhar como vendedor ambulante, comercializando panelas, roupas e produtos domésticos. Conhecido pela rotina disciplinada, o desaparecimento causou estranheza entre familiares e amigos.

Cronologia do crime