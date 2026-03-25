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CONFUSÃO FATAL

Vassoura vira motivo de crime com 3 baleados; entenda

O suspeito foi preso por tentativa de homicídio

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/03/2026 - 9:52 h

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A briga ocaionou nos diapros de arma de fogo
A briga ocaionou nos diapros de arma de fogo -

Um homem foi preso por tentativa de homicídio nesta terça-feira, 24, em Curitiba, no Paraná. O rapaz foi acusado de atirar em três pessoas, após discutir acaloradamente com elas após o sumiço de uma vassoura durante um churrasco.

Segundo informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o suspeito foi detido nesta semana, mas o crime aconteceu no dia 8 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

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Na ocasião, o acusado discutiu com pessoas que estavam presentes na festa e foi agredido por uma das vítimas, que deu uma cabeçada nele ao defender a irmã. Irritado, o homem foi em casa e voltou com uma arma de fogo, atirando contra o grupo de pessoas, atingindo três delas.

O suspeito fugiu da cena do crime, mas foi capturado pela Polícia Civil e encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça, que avaliará a pena do crime.

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