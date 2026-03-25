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VIOLÊNCIA

Mulher é morta em bar em briga por controle remoto e escolha de música

Suspeito está foradido, mas comparsas foram presas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

25/03/2026 - 8:31 h

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Imagem ilustrativa da imagem Mulher é morta em bar em briga por controle remoto e escolha de música
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Uma mulher, de 28 anos, foi morta após briga em um bar por controle remoto e escolha de música. O caso ocorreu em Cascavel, no Paraná, no sábado, 21.

Na ocasião, a manicure Janaína Teixeira Fogaça, de 28 anos, foi atingida com um tiro no rosto. De acordo com a polícia, durante a discussão, o autor do crime, identificado como Leonardo Davi Amancio Ribeiro de Souza, ameaçou e agrediu fisicamente um grupo de mulheres.

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Após cerca de 15 minutos, ele retornou ao estabelecimento com outras três mulheres, atirou para o alto e em direção a um grupo de pessoas, acertando a vítima.

Janaína chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos, mas não resistiu aos ferimentos. Ela deixa dois filhos, de 13 e sete anos.

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Suspeito está foragido

Depois do crime, Leonardo e as comparsas fugiram do local. Ele é considerado foragido da Justiça, já as mulheres foram presas.

Denúncias que possam levar à localização do foragido podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 197, 181, (45) 99909-3842 e (45) 3301-5700.

Imagem ilustrativa da imagem Mulher é morta em bar em briga por controle remoto e escolha de música
| Foto: Divulgação

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Tags:

Cascavel crime feminicídio paraná Polícia

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