Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

4 mortos em Pirajá: grupo pretendia atacar facção rival, diz polícia

Caso ocorreu na noite desta terça-feira, 24, durante troca de tiros

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

25/03/2026 - 9:14 h | Atualizada em 25/03/2026 - 9:36

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem 4 mortos em Pirajá: grupo pretendia atacar facção rival, diz polícia
-

Quatros traficantes foram mortos pela Rondesp na noite desta terça-feira, 24, no bairro Pirajá, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, (SSP-BA), o grupo pretendia atacar integrantes de uma facção rival.

Ao perceber a situação, policiais militares cercaram o grupo na Rua Ana Ariane, em tentativa de prisão. No entanto, os suspeitos atiraram contra as equipes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Houve revide e, durante o confronto, quatro deles acabaram feridos. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

Leia Também:

Mulher é morta em bar em briga por controle remoto e escolha de música
Sara Freitas: Bispo Zadoque confessa e aponta Ederlan como mandante do crime
Sara Freitas: revelações e divergências marcam 1º dia de julgamento

Apreensão de drogas

Com os criminosos, os agentes apreenderam três pistolas calibres 9mm e 380, um revólver calibre 38, carregadores, munições e 1.000 porções de maconha, cocaína, crack e ecstasy.

Os outros integrantes do bonde acabaram escapando do cerco. A SSP reforça que informações sobre os criminosos podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

facção pirajá Polícia Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

Play

Justiça por Thamires: multidão, protesto e cortejo marcam sepultamento em Salvador

Play

Thamiris: população tenta incendiar casa de suspeito e ônibus são remanejados

Play

Caso Thamiris: o que se sabe sobre o desaparecimento após 7 dias

x