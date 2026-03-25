4 mortos em Pirajá: grupo pretendia atacar facção rival, diz polícia

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- Foto: Divulgação

Quatros traficantes foram mortos pela Rondesp na noite desta terça-feira, 24, no bairro Pirajá, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, (SSP-BA), o grupo pretendia atacar integrantes de uma facção rival.

Ao perceber a situação, policiais militares cercaram o grupo na Rua Ana Ariane, em tentativa de prisão. No entanto, os suspeitos atiraram contra as equipes.

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Houve revide e, durante o confronto, quatro deles acabaram feridos. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

Apreensão de drogas

Com os criminosos, os agentes apreenderam três pistolas calibres 9mm e 380, um revólver calibre 38, carregadores, munições e 1.000 porções de maconha, cocaína, crack e ecstasy.

Os outros integrantes do bonde acabaram escapando do cerco. A SSP reforça que informações sobre os criminosos podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).