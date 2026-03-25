Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FEMINICÍDIO

Jovem é morta a facadas após pedir para ver celular do namorado

Suspeito gravou um vídeo para a mãe, confessando o crime

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

25/03/2026 - 10:10 h | Atualizada em 25/03/2026 - 10:25

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Jovem é morta a facadas após pedir para ver celular do namorado
-

Uma jovem de 21 anos foi morta a facadas pelo namorado, após uma briga em que ela havia pedido para ver o celular do agressor. A vítima, identificada como Raiane Maria Santos, foi assassinada em um condomínio em Goiânia, na sexta-feira, 20.

De acordo com a polícia, um amigo que morava com o casal ouviu a briga e relatou que epsódios como aquele eram recorrentes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Até então, achou que fosse uma discussão normal de casal. Até que ouviu um barulho de alguma coisa caindo e, quando ele foi verificar, viu a Raiane caída no chão, já desacordada e com uma mancha de sangue”, explicou a delegada Priscila de Souza, ao G1.

Leia Também:

Vassoura vira motivo de crime com 3 baleados; entenda
4 mortos em Pirajá: grupo pretendia atacar facção rival, diz polícia
Mulher é morta em bar em briga por controle remoto e escolha de música

Suspeito foi preso

André Lucas da Silva Ribeiro, de 28 anos, foi preso em flagrante e chegou a gravar um vídeo para a mãe confessando o crime.

"Mãe, eu não estava aguentando mais a Raiane, infelizmente eu matei ela. Eu não tava aguentando mais esse inferno. Eu vou me entregar pra polícia aqui", disse no vídeo.

Ele passou por audiência de custódia no sábado, 21.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato feminicídio goiânia Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

Play

Justiça por Thamires: multidão, protesto e cortejo marcam sepultamento em Salvador

Play

Thamiris: população tenta incendiar casa de suspeito e ônibus são remanejados

Play

Caso Thamiris: o que se sabe sobre o desaparecimento após 7 dias

x