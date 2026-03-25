FEMINICÍDIO
Jovem é morta a facadas após pedir para ver celular do namorado
Suspeito gravou um vídeo para a mãe, confessando o crime
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Uma jovem de 21 anos foi morta a facadas pelo namorado, após uma briga em que ela havia pedido para ver o celular do agressor. A vítima, identificada como Raiane Maria Santos, foi assassinada em um condomínio em Goiânia, na sexta-feira, 20.
De acordo com a polícia, um amigo que morava com o casal ouviu a briga e relatou que epsódios como aquele eram recorrentes.
"Até então, achou que fosse uma discussão normal de casal. Até que ouviu um barulho de alguma coisa caindo e, quando ele foi verificar, viu a Raiane caída no chão, já desacordada e com uma mancha de sangue”, explicou a delegada Priscila de Souza, ao G1.
Leia Também:
Suspeito foi preso
André Lucas da Silva Ribeiro, de 28 anos, foi preso em flagrante e chegou a gravar um vídeo para a mãe confessando o crime.
"Mãe, eu não estava aguentando mais a Raiane, infelizmente eu matei ela. Eu não tava aguentando mais esse inferno. Eu vou me entregar pra polícia aqui", disse no vídeo.
Ele passou por audiência de custódia no sábado, 21.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes