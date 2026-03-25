Jovem é morta a facadas após pedir para ver celular do namorado

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- Foto: Reprodução

Uma jovem de 21 anos foi morta a facadas pelo namorado, após uma briga em que ela havia pedido para ver o celular do agressor. A vítima, identificada como Raiane Maria Santos, foi assassinada em um condomínio em Goiânia, na sexta-feira, 20.

De acordo com a polícia, um amigo que morava com o casal ouviu a briga e relatou que epsódios como aquele eram recorrentes.

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"Até então, achou que fosse uma discussão normal de casal. Até que ouviu um barulho de alguma coisa caindo e, quando ele foi verificar, viu a Raiane caída no chão, já desacordada e com uma mancha de sangue”, explicou a delegada Priscila de Souza, ao G1.

Suspeito foi preso

André Lucas da Silva Ribeiro, de 28 anos, foi preso em flagrante e chegou a gravar um vídeo para a mãe confessando o crime.

"Mãe, eu não estava aguentando mais a Raiane, infelizmente eu matei ela. Eu não tava aguentando mais esse inferno. Eu vou me entregar pra polícia aqui", disse no vídeo.

Ele passou por audiência de custódia no sábado, 21.