Pai de santo condenado por estupro contra criança é preso em Salvador

Suspeito foi conduzido à unidade policial - Foto: Oscar Paris / Ascom PCBA

Investigadores da Polícia Civil da Bahia prenderam, na última terça-feira, 24, um pai de santo de 60 anos acusado de estupro de vulnerável. A captura ocorreu em uma residência localizada na região da CIA-Aeroporto.

Segundo a Polícia Civil, contra ele havia um mandado de prisão definitivo, decorrente de condenação transitada em julgado, com pena de nove anos e quatro meses.

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De acordo com as investigações, a vítima, uma criança de 10 anos, frequentava o centro religioso acompanhada de um familiar. O líder religioso teria se aproveitado da relação de confiança para cometer o crime. As apurações indicam ainda que ele assistia a filmes pornográficos com a vítima no momento em que os abusos eram praticados, fato comprovado por meio de laudo pericial.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais, em ação conjunta com a Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica.

Após ser localizado, o suspeito foi conduzido à unidade policial, onde passou pelos exames de praxe. Ele permanece custodiado na sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).