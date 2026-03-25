ATO CONTRA FEMINICÍDIO
Colegas de mulher morta por diretor de presídio protestam contra crime
Flávia Barros foi assassinada pelo namorado no domingo, 22
Por Luiza Nascimento
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A empresária Flávia Barros, morta pelo namorado, o diretor de presídio Tiago Sóstenes Miranda de Matos, foi homenageada na faculdade. Durante ato, realizado nesta terça-feira, 24, colegas colaram uma mensagem contra feminicídio na cadeira em que ela costumava sentar.
"Esta cadeira está vazia porque uma mulher que poderia estar estudando foi vítima de feminicídio", disse o recado. A imagem foi compartilhada pelos amigos, através das redes sociais.
Flávia Barros era aluna de Direito do Centro Universitário Unirios, em Paulo Afonso, no norte da Bahia. Natural de Santa Brígida, ela vivia no município há anos.
Veja a homenagem:
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Relembre o crime
Flávia foi morta pelo namorado, o então diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, no último domingo, 22, em um hotel.
Ela tinha 38 anos, completos em 15 de março, data em que foi pedida em namoro pelo assassino, o que significa que eles tinham apenas uma semana de relacionamento.
Os dois viajaram para Aracaju no fim de semana, onde no sábado curtiram o show de Rey Vaqueiro. O crime aconteceu no domingo quando, após atirar contra Flávia, Tiago tentou tirar a própria vida.
Ele foi socorrido com vida para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), onde está internado em estado grave.
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