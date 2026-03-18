Justiça determina apuração de falhas que permitiram preso articular sequestro

Emile Quessia Oliveira da Silva Sena e Pedro Vitor Lima Sena Júnior - Foto: Reprodução

O juiz responsável pela audiência de custódia de Emile Quessia Oliveira da Silva Sena, que teve sua prisão mantida nesta quarta-feira, 18, determinou que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e a direção do presídio onde está custodiado seu marido, Pedro Vitor Lima Sena Souza, investiguem as falhas que permitiram que ele se comunicasse com comparsas fora da unidade prisional.

Segundo a decisão judicial, Pedro Vitor, conhecido como “Mister” e apontado como integrante da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), teria atuado diretamente no planejamento do sequestro de três mulheres em Salvador, mesmo estando preso, por meio de chamadas de vídeo. O magistrado determinou que fossem adotadas “as providências disciplinares e criminais cabíveis” para apurar a situação.

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"Defiro o pleito do Ministério Público. Oficie-se, com urgência, à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), bem como à direção do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado o Sr. Pedro Vitor Lima Sena Júnior, instruindo o expediente com cópia desta decisão e do Auto de Prisão em Flagrante, para apuração imediata das falhas de segurança que permitiram a realização de chamadas de vídeo pelo interno, adotando-se as providências disciplinares e criminais cabíveis."

Marido de suspeita é apontado como mentor do crime

Pedro Vitor é investigado por tráfico de drogas e suspeito de liderar ações criminosas de dentro do sistema prisional. De acordo com as investigações, ele teria articulado o sequestro no Salvador Shopping, em que uma idosa e suas duas filhas foram mantidas em cativeiro por cerca de 12 horas e coagidas a realizar transferências bancárias.

A suspeita, sua esposa Emile Quessia, foi presa em flagrante após a polícia rastrear a transferência financeira feita por uma das vítimas, e teve a prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia. Ela teria indicado o imóvel onde as vítimas estavam sendo mantidas.

Esposa atuou no crime sob suas ordens

Durante a operação policial, Emile Quessia foi presa em flagrante após receber transferências bancárias das vítimas e indicar o imóvel onde elas estavam mantidas. Sua prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia desta quarta-feira.

Apresentada nas redes sociais como cristã, “mãe de pets” e empreendedora, Emile chama atenção pelo perfil aparentemente comum, mas, segundo a polícia, atuou de forma decisiva no planejamento do sequestro. Ela já teve envolvimento com grupos organizados no passado, incluindo atuação como tricolíder ligada à torcida organizada do Esporte Clube Bahia, embora o grupo tenha negado qualquer vínculo atual.

Investigação continua e detalhes do caso

O sequestro ocorreu no estacionamento do Salvador Shopping, no bairro Caminho das Árvores, na noite de domingo, 15. As vítimas foram abordadas por homens armados e levadas a um imóvel no bairro Plataforma, onde permaneceram sob ameaça por cerca de 12 horas.

Durante as diligências, a polícia localizou o carro usado na ação, já abandonado, e realizou perícia no veículo e no imóvel. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar outros envolvidos.

As investigações apontam que Pedro Vitor e Emile agiram de forma articulada, com ele coordenando remotamente e ela executando ações dentro da capital, como receber transferências e indicar o cativeiro. A Justiça agora busca apurar falhas no sistema prisional que possibilitaram a comunicação de Pedro Vitor, enquanto a polícia continua o trabalho para localizar e responsabilizar todos os participantes do crime.