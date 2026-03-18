Enfermeiro é preso por vender substância de emagrecimento ilegalmente

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Enfermeiro é preso por vender substâncias emagrecedoras via redes sociais - Foto: Divulgação | ASCOM PC-BA

Um enfermeiro de 40 anos, investigado por comercializar ilegalmente a substância "tirzepatida”, utilizada em protocolos de emagrecimento, foi preso em flagrante durante a Operação Calamus, deflagrada nesta quarta-feira (18), pela Polícia Civil, em Jequié, no sudoesteda Bahia.

A prisão ocorreu na residência do investigado, com ele onde foram apreendidos 29 frascos da substância.

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Entenda a operação

De acordo com a Polícia Civil, a operação focou em cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, no âmbito de investigação que apura a comercialização ilegal do medicamento.

Durante as diligências, foram cumpridos mandados em residências de oito investigados, distribuídas em vários bairros da cidade.

Entre os alvos, três são profissionais da saúde e cinco são pessoas apontadas como responsáveis pela divulgação e comercialização dos produtos por meio de redes sociais.

Venda clandestina de substância emagrecedora

Conforme apontam as investigações, o grupo atuava na venda clandestina da substância, sem autorização dos órgãos competentes, utilizando as redes sociais para divulgar as vendas dos produtos.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente:

60 frascos de tirzepatida;

cerca de 300 seringas descartáveis, utilizadas para a aplicação do medicamento.

Além disso, foram apreendidos outros itens como:

celulares;

documentos;

outras medicações vendidas ilegalmente.

Seringas e frascos de substâncias de emagrecimento apreendidos | Foto: Divulgação | ASCOM PC-BA

O preso, que também é graduado em medicina em uma universidade do Paraguai, segue à disposição do Poder Judiciário.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre a rede de comercialização ilegal na região.

A operação, realizada pela Delegacia Territorial de Jequié, contou com o apoio de equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Central) e das Delegacias de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e Territorial de Ipiaú (DT/Ipiaú).