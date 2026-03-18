POLÍCIA
Enfermeiro é preso por vender substância de emagrecimento ilegalmente
Ação investiga a comercialização clandestina de substâncias emagrecedoras por meio de redes sociais
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Um enfermeiro de 40 anos, investigado por comercializar ilegalmente a substância "tirzepatida”, utilizada em protocolos de emagrecimento, foi preso em flagrante durante a Operação Calamus, deflagrada nesta quarta-feira (18), pela Polícia Civil, em Jequié, no sudoesteda Bahia.
A prisão ocorreu na residência do investigado, com ele onde foram apreendidos 29 frascos da substância.
Entenda a operação
De acordo com a Polícia Civil, a operação focou em cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, no âmbito de investigação que apura a comercialização ilegal do medicamento.
Durante as diligências, foram cumpridos mandados em residências de oito investigados, distribuídas em vários bairros da cidade.
Entre os alvos, três são profissionais da saúde e cinco são pessoas apontadas como responsáveis pela divulgação e comercialização dos produtos por meio de redes sociais.
Venda clandestina de substância emagrecedora
Conforme apontam as investigações, o grupo atuava na venda clandestina da substância, sem autorização dos órgãos competentes, utilizando as redes sociais para divulgar as vendas dos produtos.
Ao todo, foram apreendidos aproximadamente:
- 60 frascos de tirzepatida;
- cerca de 300 seringas descartáveis, utilizadas para a aplicação do medicamento.
Além disso, foram apreendidos outros itens como:
- celulares;
- documentos;
- outras medicações vendidas ilegalmente.
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O preso, que também é graduado em medicina em uma universidade do Paraguai, segue à disposição do Poder Judiciário.
As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre a rede de comercialização ilegal na região.
A operação, realizada pela Delegacia Territorial de Jequié, contou com o apoio de equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Central) e das Delegacias de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e Territorial de Ipiaú (DT/Ipiaú).
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