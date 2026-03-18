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INVESTIGAÇÃO

Pai é suspeito de balear filho com tiro de espingarda após briga

Segundo familiares, pai e filho discutiram momentos antes do crime

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

18/03/2026 - 17:47 h

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Imagem ilustrativa da imagem Pai é suspeito de balear filho com tiro de espingarda após briga
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Um jovem de 21 anos foi baleado no peito com um disparo de espingarda, na noite de terça-feira, 17, na zona rural de Conceição do Coité, no interior da Bahia. O principal suspeito é o próprio pai da vítima, de 61 anos, após uma discussão familiar. O caso ocorreu na comunidade de Lagoa Cavada, no distrito de Aroeira.

De acordo com a Brigada Águia Resgate, a equipe foi acionada por volta das 19h30 para atender a ocorrência em uma fazenda da região. Ao chegar ao local, os brigadistas encontraram o jovem ferido no tórax e no pescoço por disparos de uma espingarda artesanal.

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Devido à gravidade dos ferimentos, uma ambulância de suporte avançado foi chamada e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

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Motivação

Segundo familiares, pai e filho discutiram momentos antes do crime, quando o homem teria atirado contra o jovem com a arma que mantinha em casa. A vítima foi localizada em uma área de matagal. Após os disparos, o suspeito fugiu.

Testemunhas afirmaram ainda que o desentendimento entre os dois já vinha desde a noite anterior, quando a Polícia Militar chegou a ser acionada. Na ocasião, o pai disse que a situação estava controlada.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado. Armas artesanais foram apreendidas na residência e encaminhadas à delegacia.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Conceição do Coité como tentativa de homicídio.

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Tags:

Conceição do Coité violência

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