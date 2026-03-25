Caso Sara Freitas: “Aposto minha carreira”, advogado garante condenação dos réus

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Advogado de defesa da família de Sara Freitas, Rogério Matos - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Durante o segundo dia do júri popular que apura o assassinato da cantora gospel Sara Freitas, que acontece nesta quarta-feira, 25, que acontece em Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, o advogado de defesa da família de Sara Freitas, Rogério Matos, declarou que aposta a carreira na condenação dos réus.

“Eu aposto na minha carreira que eles (os três réus) sairão daqui hoje devidamente condenados da mesma forma que Gideão foi condenado há 20 anos e 4 meses.”, disse Rogério durante entrevista antes do início do segundo dia de júri, à Rede Record.

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Somado a isso, o advogado informou que o julgamento “com certeza” termina nesta quarta-feira, 25.

Declaração do “Bispo Zadoque”

Após apostar sua carreira na condenação do réus e cravar que o júri popular encerra nesta quarta-feira, o advogado comentou que se surpreendeu com o depoimento dado por Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como “Bispo Zadoque”.

Na ocasião, o bispo teria confessado que participou do crime e revelou que o mandante do crime foi Ederlan Mariano.

Bispo Zadoque e Sara Freitas frequentavam a mesma igreja | Foto: Reprodução | Redes Sociais

“Tivemos uma grata surpresa que foi momento que ontem, no interrogatório de o Weslen Pablo, que é o vulgo bispo Zadoque, ele revela tudo que a gente já tinha na denúncia”, comenta Rogério

“Ele confirma, como a gente sabia já, que o Ederlan foi o mentor e o mandante do assassinato de Sara”, finaliza o advogado.

Mãe de Sara Freitas fala sobre o caso

Após os depoimentos do advogado, a mãe de Sara Freitas, Dolores Freitas Souza Lima, comentou sobre o relacionamento da vítima com Ederlan.

“Sara era a mulher que sustentava a casa e cuidava até das roupas dele, não só lavar mas também comprar. Ela chegou a dizer para mim que durante 11 anos nenhuma roupa ele comprou para ela”, comentou a mãe da vítima.

Além disso, Dolores perguntou a Sara sobre manter o relacionamento: “Eu dizia para ela que esse homem nunca foi para ela, nunca foi de Deus".

“Eu tenho uma certeza que esse júri vai colocar eles no lugar onde eles merecem estar. Tenho certeza da condenação deles”, finaliza a mãe de Sara Freitas.

Dolores Freitas fez um desabafo e pediu por justiça | Foto: José Simões | Ag. A Tarde

Como funciona o julgamento

O júri popular do caso Sara Freitas segue em andamento nesta terça-feira, 24, no Fórum Criminal de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Ao todo, 17 testemunhas foram arroladas no processo, que julga três réus, Santos Mariano (marido da vítima), Weslen Pablo Correia de Jesus e Victor Gabriel Oliveira Neves. acusados de participação no feminicídio.

A sessão ocorre em segredo de Justiça, mas é aberta ao público e à imprensa, com algumas restrições. Segundo o juiz Bernardo Mário Dantas Lubambo, titular da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, a expectativa é de que o julgamento se estenda por mais alguns dias, embora haja a intenção de concluir ainda nesta terça.

Ederlan, Zadoque e Victor serão julgados pela morte de Sara | Foto: Reprodução Redes Socaia

O rito do júri segue uma sequência definida:

Primeiro são ouvidas as testemunhas do Ministério Público, cinco ao todo, começando pela mãe da vítima, Dolores Freitas;

Em seguida, prestam depoimento as testemunhas de defesa, com número que varia entre os réus;

Após os depoimentos, são realizados os interrogatórios dos acusados;

Na sequência, acusação e defesa apresentam seus argumentos em debate, com até 2h30 para cada lado;

Por fim, ocorre a réplica, com direito a até 2 horas.

Relembre o crime

O crime ocorreu em 24 de outubro de 2023, na entrada do povoado Leandrinho, em Dias D’Ávila. De acordo com o Ministério Público, Sara Freitas foi atraída sob o pretexto de participar de um evento religioso e assassinada com 22 golpes de faca.

Após o homicídio, o corpo foi ocultado e queimado. As investigações apontam que o crime foi cometido de forma organizada, com divisão de tarefas entre os envolvidos, motivado por promessa de recompensa financeira e interesses ligados à carreira artística de um dos acusados.