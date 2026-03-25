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POLÍCIA

Poze e comparsa são condenados por execução de jovem em Salvador

Crime teria sido motivado por conta de disputas do tráfico de drogas local

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

25/03/2026 - 16:30 h

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Dupla é condenada por assassinato de jovem em Cajazeiras V
Dupla é condenada por assassinato de jovem em Cajazeiras V -

O Tribunal do Júri da Comarca de Salvador condenou os réus Rafael Santos Cruz e Mateus Santos Souza, conhecido como “Poze”, a 28 anos de prisão pelo assassinato de Alexandre de Britto Ribeiro, em uma quadra poliesportiva na bairro Cajazeiras V, em Salvador.

A decisão da condenação foi tomada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, nesta segunda-feira, 23.

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O crime aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2024, quando os acusados desceram de um veículo armados e dispararam contra Alexandre, que morreu no local.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MPBA), a ação teria sido motivada por conta de disputas do tráfico de drogas no local.

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Mais de uma vítima

Além de Alexandre, uma outra pessoa, que não teve sua identidade revelada, foi atingida pelos disparos enquanto tentava fugir, mas foi socorrida e sobreviveu.

Entenda a condenação

A condenação dos dois réus a 28 anos de prisão, atendeu a acusação do Ministério Público da Bahia, sustentada pela promotora de Justiça, Mirella Brito. Os condenados vão cumprir pena em regime inicialmente fechado.

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assassinato cajazeiras v condenação

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