Poze e comparsa são condenados por execução de jovem em Salvador

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Dupla é condenada por assassinato de jovem em Cajazeiras V - Foto: Divulgação

O Tribunal do Júri da Comarca de Salvador condenou os réus Rafael Santos Cruz e Mateus Santos Souza, conhecido como “Poze”, a 28 anos de prisão pelo assassinato de Alexandre de Britto Ribeiro, em uma quadra poliesportiva na bairro Cajazeiras V, em Salvador.

A decisão da condenação foi tomada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, nesta segunda-feira, 23.



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O crime aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2024, quando os acusados desceram de um veículo armados e dispararam contra Alexandre, que morreu no local.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MPBA), a ação teria sido motivada por conta de disputas do tráfico de drogas no local.

Mais de uma vítima

Além de Alexandre, uma outra pessoa, que não teve sua identidade revelada, foi atingida pelos disparos enquanto tentava fugir, mas foi socorrida e sobreviveu.

Entenda a condenação

A condenação dos dois réus a 28 anos de prisão, atendeu a acusação do Ministério Público da Bahia, sustentada pela promotora de Justiça, Mirella Brito. Os condenados vão cumprir pena em regime inicialmente fechado.