ESTUPRO VULNERÁVEL
Suspeito de matar mulher após denúncia de abuso contra filha é preso
Mulher foi morta meses depois de denunciar o crime
Por Andrêzza Moura
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Um homem, de 37 anos e que não teve o nome revelado, foi preso na manhã de quinta-feira, 19, suspeito de assassinar uma mulher, após ela o denunciá-lo por estupro de vulnerável contra a própria filha.
Ele foi localizado no povoado Canché, zona rural de Jeremoabo, no nordeste da Bahia. O crime ocorreu em 2020, em Paulo Afonso, no sertão do estado.
As investigações conduzidas por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Paulo Afonso, apontam o homem como o autor do assassinato de Maria José da Silva, de 39 anos.
A mulher foi morta a facadas meses após denunciar o homem por abuso sexual contra sua filha.
A prisão foi resultado de uma ação integrada entre policiais civis das delegacias de Jeremoabo e Santa Brígida, com apoio do Grupo Tático de Apoio e Investigação (Gatti).
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Ainda segundo a polícia, os agentes montaram uma campana nas proximidades de uma residência onde o investigado estava escondido. Após monitoramento da área, ele foi localizado e detido.
O homem foi encaminhado para a delegacia e permanece custodiado à disposição da Justiça.
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