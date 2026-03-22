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CÁRCERE PRIVADO

Mulher é presa por manter irmã com deficiência em cárcere na Bahia

Vítima foi encontrada em condições degradantes

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/03/2026 - 16:02 h

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Mulher foi resgatada após denúncia anônima
Mulher foi resgatada após denúncia anônima -

Uma mulher, de 44 anos, foi presa em flagrante, na sexta-feira, 20, suspeita de cárcere privado e maus-tratos contra a irmã, de 50, que tem deficiência intelectual.

Esse caso aconteceu, na sexta-feira, 20, no povoado Juá, zona rural de Paulo Afonso, no sertão baiano.

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Equipes da Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Paulo Afonso (Deam), foram até a residência das irmãs após uma denúncia anônima.

Ao chegar ao imóvel, os policiais encontraram a vítima trancada em um pequeno cômodo improvisado.

O espaço estava cercado por cordas, arames farpados e fechaduras, sem ventilação adequada e em condições precárias de higiene.

Segundo informações da polícia, o local apresentava presença de insetos, cama de cimento e ausência aparente de acesso à água e alimentação.

A vítima também apresentava sinais de debilidade física e relatou que sofria agressões constantes.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar atendimento inicial. Após os primeiros cuidados, a mulher foi encaminhada para avaliação médica.

A suspeita foi localizada dentro do imóvel e recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de sequestro, cárcere privado e maus-tratos, no contexto de violência doméstica e familiar.

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Outros familiares que estavam na casa foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A suspeita permanece custodiada e à disposição da Justiça.

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Tags:

cárcere privado Polícia Civil Bahia violência doméstica

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